O Newcastle recebeu o Manchester City pela 12ª rodada da Premier League neste sábado, e uma cena chamou a atenção após o apito final. O técnico Pep Guardiola discutiu com o brasileiro Bruno Guimarães, capitão dos donos da casa, devido a lances polêmicos no jogo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Questionado pela "Sky Sports" sobre a discussão com o jogador da Seleção Brasileira, o espanhol minimizou a situação.

— Eu disse o quão bom ele é (mas esta discussão) é para situações privadas. Está tudo bem.

Além de Bruno Guimarães, Guardiola também discutiu com o árbitro e até mesmo um cinegrafista que estava em campo. O comandante do City ficou incomodado com a derrota fora de casa e também pela postura da arbitragem, que não marcou um pênalti no primeiro tempo, quando Phil Foden recebeu uma forte entrada de Fabian Schar.

continua após a publicidade

➡️Oasis no Brasil: como o Manchester City influenciou no retorno da banda?

Além da penalidade, outros dois lances levantaram dúvidas na comissão do Manchester City: possível falta em Donnarumma no segundo gol de Harvey Barnes e um possível impedimento de Bruno Guimarães no primeiro gol do Newcastle, também marcado por Barnes.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de equilíbrio e poucas emoções. Apesar de controlar a posse de bola, o Manchester City encontrou dificuldades para superar a defesa bem posicionada do Newcastle. O destaque dos 45 minutos iniciais foi Donnarumma, que garantiu o 0 a 0 com três defesas importantes em finalizações dos Magpies.

continua após a publicidade

A rede só balançou aos 18 minutos da etapa final, quando Harvey Barnes abriu o placar após boa tabela com Bruno Guimarães na entrada da área. O City reagiu rapidamente e igualou o marcador aos 22 minutos: Rúben Dias aproveitou um rebote dentro da área e acertou um voleio preciso.

A resposta do Newcastle, porém, foi imediata. Dois minutos depois, Barnes voltou a aparecer e, após Bruno Guimarães carimbar o travessão, mandou um belo chute no ângulo para recolocar os donos da casa em vantagem.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial