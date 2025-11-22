Elche x Real Madrid: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo por La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada
Elche e Real Madrid se enfrentam neste domingo (23), às 17h (de Brasília), pela 13ª rodada de La Liga. A partida será realizada no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Apesar da derrota para o Liverpool em Anfield, o Real Madrid chega em alta para o jogo do Campeonato Espanhol, visto que é líder isolado e vem de cinco partidas sem perder na competição. O Real, com isso, precisa vencer o Elche para se manter no topo da tabela e se afastar do segundo colocado Barcelona.
Na rodada anterior, antes da Data Fifa, o Elche empatou com o Real Sociedad, por 1 a 1, e ocupam a 11ª colocação de La Liga. Em busca de se manter na parte de cima da tabela, os "Franjiverdes" precisam vencer os Merengues em casa para aspirar voos maiores.
Tudo sobre o jogo entre Elche e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Elche 🆚 Real Madrid
13ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: a definir
🚩 Assistentes: a definir
📺 VAR: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Elche (Técnico: Eder Sarabia)
Dituro; Chust, Affengruber e Bigas; Nuñez, Febas, Aguado, Mendoza e Valera; Rafa Mir e André Silva.
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Huijsen e Carreras; Valverde, Camavinga, Güler e Bellingham; Mbappé e Vini Jr.
