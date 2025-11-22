O jogador Kerem Akturkoglu, do Fenerbahçe, foi processado por um motivo inusitado: sua comemoração. De acordo com o jornal turco "Sabah", o estúdio Warner Bros entrou na Justiça devido à referência do atleta ao festejar o gol em campo que faz referência aos filmes de Harry Potter, famosa saga de livros e filmes.

A empresa apresentou o processo no Tribunal Cível de Direitos Intelectuais e Industriais de Istambul acusando Akturkoglu de utilizar elementos visuais e sonoros do universo da série sem solicitar autorização prévia. No entanto, não há detalhamento sobre o gesto de uso de uma varinha na comemoração.

A reclamação da Warner Bros é sobre a utilização da música "Hedwig's Theme", uma das mais conhecidas da trilha sonora do filme, assinada por John Williams, durante o vídeo de anúncio do Fenerbahçe divulgado nas redes sociais em 1º de setembro.

Kerem Akturkoglu, do Fenerbahçe, durante ação (Foto: Reprodução)

Ainda há elementos que remetem o personagem Harry Potter, o brasão de Hogwarts - escola fictícia de bruxaria -, adereços, cores, trajes, como capas bem semelhantes às usadas na filmagem. A Warner Bros alega que a publicação do time turco constitui uma infração tanto de direitos de autor como de marca registrada.

Veja o vídeo de anúncio de Akturkoglu

