menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogador é processado pela Warner Bros por fazer referência a Harry Potter em comemoração

Kerem Akturkoglu foi anunciado em 1º de setembro pelo Fenerbahçe com vídeo polêmico

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
17:26
Rony Weasley (à esquerda), Hermine (ao centro) e Harry Potter (à direita) durante gravação da série de filmes (Foto: Reprodução)
imagem cameraRony Weasley (à esquerda), Hermine (ao centro) e Harry Potter (à direita) durante gravação da série de filmes (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jogador Kerem Akturkoglu, do Fenerbahçe, foi processado por um motivo inusitado: sua comemoração. De acordo com o jornal turco "Sabah", o estúdio Warner Bros entrou na Justiça devido à referência do atleta ao festejar o gol em campo que faz referência aos filmes de Harry Potter, famosa saga de livros e filmes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A empresa apresentou o processo no Tribunal Cível de Direitos Intelectuais e Industriais de Istambul acusando Akturkoglu de utilizar elementos visuais e sonoros do universo da série sem solicitar autorização prévia. No entanto, não há detalhamento sobre o gesto de uso de uma varinha na comemoração.

continua após a publicidade

A reclamação da Warner Bros é sobre a utilização da música "Hedwig's Theme", uma das mais conhecidas da trilha sonora do filme, assinada por John Williams, durante o vídeo de anúncio do Fenerbahçe divulgado nas redes sociais em 1º de setembro.

Kerem Akturkoglu, do Fenerbahçe, durante ação (Foto: Reprodução)
Kerem Akturkoglu, do Fenerbahçe, durante ação (Foto: Reprodução)

Ainda há elementos que remetem o personagem Harry Potter, o brasão de Hogwarts - escola fictícia de bruxaria -, adereços, cores, trajes, como capas bem semelhantes às usadas na filmagem. A Warner Bros alega que a publicação do time turco constitui uma infração tanto de direitos de autor como de marca registrada.

continua após a publicidade

Veja o vídeo de anúncio de Akturkoglu

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias