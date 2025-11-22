Se dentro de campo, a ligação entre Lionel Messi e Luis Suárez sempre foi referência e bastante lembrada, fora de campo, ela começou a dar os frutos além da amizade pessoal. O Deportivo LSM, que tem os craques como donos, sagrou-se campeão da 4ª divisão do futebol local neste sábado e garantiu acesso à 3ª divisão na próxima temporada.

continua após a publicidade

É a primeira temporada que a equipe disputa torneios profissionalmente, e o feito foi exaltado e comemorado por Messi e Suárez nas redes sociais. A dupla compartilhou a publicação de campeão do clube e parabenizou os jogadores e toda comissão técnica.

Messi e Suárez parabenizam Deportivo LSM por acesso à 3ª divisão (Foto: Reprodução)

Conheça o Deportivo LSM, parceria entre Suárez e Messi fora de campo

Com sede no Uruguai, terra natal de Luís Suárez, o Deportivo LSM foi idealizado pelo uruguaio desde 2022, quando foi criado um centro de treinamento voltado para a base. No entanto, com a chegada de Messi, o projeto pôde expandir com a equipe disputando competições organizadas pela Federação Uruguaia de Futebol (AUF).

continua após a publicidade

A expectativa para o Deportivo LSM é de se transformar em uma das grandes potências do futebol local. Com o investimento, a ideia é que haja aumento na qualificação dos jogadores e, consequentemente, um time competitivo.

O Deportivo LSM tem sede em Ciudad de la Costa, na Região Metropolitana de Montevidéu, local onde funciona o Complexo Esportivo Luis Suárez. Está, também, em andamento a construção da Cidade Desportiva LS, que terá estádio de futebol e campos de treinamento.

continua após a publicidade

Atualmente, a estrutura conta com oito hectares, um estádio de grama sintética para 1.400 pessoas, um campo de futebol 7 com capacidade para 620 torcedores, três campos de grama natural, academias, piscinas e vestiários. Além disso, já tem cerca de 4 mil sócios ativos.