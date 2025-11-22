Nos dias 22 e 23 de novembro, o Oasis irá se apresentar no Morumbis, em São Paulo–SP, na turnê de retorno da banda após 16 anos separados. Clube dos irmãos Liam e Noel Gallagher, o Manchester City pode ter contribuído positivamente com a volta do grupo musical, ao vencer a Champions League em 2023 e fazer com que os familiares pagassem uma promessa feita.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Relembre a promessa

O Oasis surgiu ao mundo em 1994, com o lançamento do álbum "Definitely Maybe", que foi um sucesso de vendas logo de cara. Em longa caminhada, com outros discos e hits, a banda comandada pelos irmãos Gallaghers passaram por turbulências, principalmente entre os familiares, que discutiam publicamente e até mesmo nos palcos. Em 2009, a banda chegou ao fim após novas brigas entre Noel e Liam e deixou uma legião de fãs "órfãos" e na esperança de uma reconciliação e do retorno do grupo.

continua após a publicidade

Mesmo com as brigas, havia uma coisa em comum que unia os dois: o amor ao Manchester City. Torcedores declarados dos Cityzens antes mesmo da compra ao fundo árabe, em 2009, os irmãos eram vistos com camisas do clube, presentes em jogos do time e interações frequentes com jogadores e treinadores, mais especial com Pep Guardiola.

Em 2023, com os ânimos mais calmos entre eles e já com um retorno um pouco mais real, o Manchester City chegou a sua segunda final de Champions League na história, desta vez contra a Inter de Milão. Um pouco antes da decisão, Liam afirmou que ligaria para o irmão caso o time fosse campeão e que retornaria com o Oasis. Em Istambul, os comandados por Pep Guardiola venceram por 1 a 0 e conquistaram a Europa pela primeira vez na história.

continua após a publicidade

Manchester City venceu a Champions League em 2023 (Foto: Paul Ellis/AFP)

O retorno e promessa cumprida

Um pouco mais de um ano do título europeu do Manchester City, o Oasis anunciou o aguardado retorno aos palcos, em uma turnê mundial, que se iniciaria no Reino Unido, passaria na Ásia, América do Norte e do Sul, em especial em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no Morumbis.

Oasis e Manchester City na turnê

Durante a turnê, diversos elementos relacionados ao Manchester City, principalmente o "Poznań", durante a música "Cigarettes & Alcohol". O Poznań consiste em pular de costas ao campo, principalmente em uma goleada dos Cityzens, que está sendo utilizado nos shows, com os fãs pulando de costas ao palco.

Camisa do Manchester City em homenagem ao Oasis (Foto: Divulgação/Manchester City)

Além disso, camisas do clube são frequentemente utilizadas no público — inclusive estão liberadas no show em São Paulo —, principalmente a quarta camisa da temporada 2024/25, em que o City homenageou os 20 anos do lançamento do Definitely Maybe.

Nos shows em Manchester, em Heaton Park, Pep Guardiola esteve presente, com a camisa do Manchester City e visto cantando a plenos pulmões os maiores sucessos da banda.

Neste final de semana, a turnê desembarca no Brasil, em dois dias de show, que irão matar a saudades de diversos fãs que esperaram mais de 15 anos no retorno do Oasis. Com ingressos esgotados em ambas as apresentações, diversas camisas do Manchester City tomarão conta do Morumbis e pularão de costas para o palco durante "Cigarettes & Alcohol".

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial