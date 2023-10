- O Newcastle United confirma que Sandro Tonali está sujeito a investigação do Ministério Público italiano e da Federação Italiana de Futebol (FIGC) em relação a atividades ilegais de apostas. Sandro está totalmente envolvido na investigação e continuará a cooperar com todas as autoridades relevantes. Ele e sua família continuarão recebendo total apoio do clube. Devido a este processo contínuo, Sandro e Newcastle United não podem fazer mais comentários neste momento - declarou o Newcastle, em nota oficial.