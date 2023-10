No último domingo (15), Karim Benzema se manifestou a favor da Palestina, após o bombardeio de Israel na região da Faixa de Gaa em resposta aos ataques do grupo Hamas. Em seu perfil no Twitter, o jogador afirmou esta rezando pelas vítimas do contragolpe israelense. Após suas declarações, o atleta foi acusado pelo Ministro do Interior francês de ter vínculos com o grupo "Irmandade Muçulmana", a mais antiga organização islâmica do mundo.