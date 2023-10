O Barcelona divulgou, nesta quarta-feira (18), imagens inéditas aos seus sócios do projeto de reforma do Camp Nou. Dentre as novidades mostradas no vídeo, que vazou nas redes sociais, está a nova cobertura do estádio, bem mais fechada. A casa culé passa por obras, que devem ser concluídas em 2026. A capacidade do Camp Nou será ampliada de 99 mil lugares para 110 mil.