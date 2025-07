A bela trajetória de Modric pelo Real Madrid chegou ao fim nesta quarta-feira (9) na derrota do time espanhol para o PSG na semifinal do Mundial de Clubes. O camisa 10 defendeu as cores do Real por 10 anos e é uma das maiores lendas que já passaram pelo time Merengue.

continua após a publicidade

Modric reclama em PSG x Real Madrid (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Em maio, o meia anunciou que deixaria o Real Madrid no fim da temporada 2024-25. Seu contrato se encerraria no dia 30 de junho, mas foi renovado por mais três semanas para que ele pudesse disputar sua última competição com a camisa do clube espanhol. Com o acordo, ele pôde atuar no Mundial de Clubes.

Ao longo da competição, Modric não foi titular na equipe de Xabi Alonso, mas atuou em todos os seis jogos do Real Madrid na competição. O camisa 10 disputou 121 minutos em sua última competição pelo time espanhol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Modric se despede como uma lenda

Contratado junto ao Tottenham na temporada 2012/13, Luka Modrić teve um certo tempo até se tornar uma peça incontestável no Real Madrid. Contudo, esteve presente e teve impacto em grandes conquistas do clube desde sua chegada. Veja seus números pelo Real:

continua após a publicidade

6x campeão da Champions League 5x campeão da Supercopa Europeia 4x campeão espanhol (La Liga) 2x campeão da Copa do Rei 5x campeão da Supercopa da Espanha 5x campeão do Mundial de Clubes 1x campeão do Intercontinental da Fifa

Em sua bela trajetória, Modric disputou 597 jogos, marcou 43 gols e contribuiu com 90 assistências para seus companheiros. Agora, o croata vai para o futebol italiano, onde defenderá o time do Milan. A informação foi confirmada pelo treinador Massimiliano Allegri na segunda-feira (7).

Lucas Vázquez também deu adeus ao Real Madrid

Além de Modric, Lucas Vázquez também se despediu do Real Madrid na tarde desta quarta-feira. O camisa 17 viveu a mesma situação de Modric e renovou seu contrato por um curto período para disputar o Mundial de Clubes pelo time espanhol.

Lucas Vázquez em ação contra o PSG (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Nesta quarta-feira, o jogador entrou em campo aos 38 minutos no lugar de Arda Güler. Foi a sua segunda partida pelo Real Madrid nesta edição do Mundial de Clubes, já que ele também atuou na estreia com o Al-Hilal.

Lucas Vázquez chegou na base do Real Madrid em 2007 e se profissionalizou pelo clube na temporada 2013-14. Ele é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Veja seus números: