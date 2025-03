Com pouco mais de um ano na gestão, Jim Ratcliffe ameaçou deixar o Manchester United caso a pressão dos torcedores atinja a família. Em entrevista ao jornal britânico "The Sunday Times", Jim disse que a diversão se perdeu pelo caminho e que poderia deixar o cargo caso ameaça seja grande.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O co-proprietário do clube comprou 25% do Manchester em fevereiro de 2024 e investiu cerca de 7,7 bilhões na compra.

Durante a entrevista, Jim revelou que está sofrendo pressão dos torcedores do United, mas que não tem problemas em ser "impopular". Também, afirmou que o assédio com a família Glazer, dona majoritária do clube, é muito mais pesado e que, caso aconteça o mesmo com a sua própria família, deixará o clube.

continua após a publicidade

- Pode ser desagradável e eu provavelmente falhei na parte de me divertir. Quer dizer, eu posso aguentar isso por um tempo. Eu não me importo em ser impopular, porque eu entendo que ninguém gosta de ver o Manchester United onde está, e ninguém gosta das decisões que estamos tendo que tomar no momento. Se eu atrair um pouco da ira, eu posso aguentar isso. Mas eu não sou diferente da pessoa da mídia. Não é legal, particularmente para amigos e familiares. Então, eventualmente, se isso chegasse ao mesmo ponto em que a família Glazer foi abusada, então eu teria que dizer, 'olha, chega, rapazes, deixem outra pessoa fazer isso' - afirmou Jim Ratcliff ao jornal.

Dono do Manchester United diz que pressão de jornais também é grande

Além de falar sobre a intimidação dos torcedores, Jim Ratcliffe também mencionou a pressão que sofre dos veículos de comunicação por ser dono de um dos times mais populares do mundo.

continua após a publicidade

“A primeira coisa que Alex Ferguson me disse foi que a camisa pode ser muito pesada. Isso se aplica a todos aqui, na verdade, o treinador, os jogadores — o dono. Isso está me transformando em um velho. É difícil dar entrevistas na frente das câmeras por 40 minutos, acontece um erro e você é lembrado por isso. Lembra [do presidente-executivo da rede de joias] Gerald Ratner, o cara com os anéis? Passou a vida construindo um negócio; uma palavra, tudo se foi. Isso exige muito de você, porque dá a volta ao mundo num piscar de olhos. Viraliza. Tudo é examinado. Eu não leio jornal. Eu costumava ter uma vida boa. Agora é como receber um boletim escolar, todo dia.” - Completa Jim Ratcliff ao jornal britânico.

Quem é Jim Ratcliffe?

Jim Ratcliffe, dono do Manchestes United. (Foto: Valery Hache/AFP)

Ratcliffe tem 70 anos, é atualmente a pessoa mais rica no Reino Unido e está na lista das 100 pessoas mais ricas do mundo. A origem do patrimônio do empresário é a indústra química. Ratcliffe é fundador, presidente e acionista majoritário da INEOS, empresa que se transformou em um conglomerado que produz de tudo, desde óleos sintéticos até solventes usados ​​para fabricar insulina e antibióticos.

➡️Qual é o tamanho da fortuna de Jim Ratcliffe, novo dono do Manchester Unite