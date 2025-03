Em sua segunda temporada pelo PSG, o zagueiro Lucas Beraldo participou de uma das partidas mais importantes de sua carreira, na última terça-feira (11). O PSG reverteu a desvantagem para o Liverpool em relação ao confronto de ida das oitavas de final da Champions e eliminou o clube inglês.

Após a derrota no jogo de ida por 1 a 0, em Paris, o PSG conquistou uma vitória pelo mesmo placar, em Anfield, com gol de Dembélé. Nos pênaltis, a equipe de Beraldo conseguiu garantir uma vaga nas quartas de final e comprovou o renascimento do clube, que chegou a correr riscos de ficar fora do mata-mata da Liga dos Campeões no início da temporada.

- Foi uma noite mágica, dessas que sonhamos em viver no futebol. A justiça foi feita pelo que jogamos nos 180 minutos e na prorrogação. Na ida, acabamos parando na grande atuação do Alisson, mas usamos isso como motivação para buscar o resultado, mesmo fora de casa - disse o zagueiro de 21 anos contratado em janeiro de 2024 junto ao São Paulo.

Nas cinco primeiras rodadas da Champions League, o PSG somava apenas uma vitória e ocupava a 25ª colocação dentre os 36 participantes da competição. E na reta final, a equipe de Beraldo derrotou o RB Salzburg, Manchester City, Stuttgart e Brest, tendo marcado 21 gols em cinco partidas antes de encarar os Reds.

- Fizemos um jogo marcante contra o City, em janeiro, com uma virada que serviu como uma prova da nossa capacidade até para nós mesmos. Corrigimos nossos erros e evoluímos bastante desde a primeira fase. Estamos em um grande momento e queremos seguir melhorando para buscar algo maior ao fim da temporada - finalizou Beraldo.

Nas quartas de final, o PSG de Beraldo encara o Aston Villa, nos dias 9 e 15 de abril. No Campeonato Francês, a equipe de Luis Enrique encara o Olympique Marseille, neste domingo (16), às 16h45 (de Brasília).