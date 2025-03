Com o contrato se encerrando no fim da temporada de 2025/26, Virgil Van Dijk admite que não tem certeza sobre seu futuro no Liverpool. O capitão dos Reds passa por uma saga no clube inglês, assim como Salah e Alexander-Arnold, onde os três astros estão com o vínculo chegando ao fim, mas o clube não negocia, por enquanto, a extensão de contrato.

Perguntado sobre seu futuro no Liverpool, Van Dijk admitiu que não tem certeza se vai renovar ou não. O contrato do zagueiro termina em junho e o jogador não recebeu proposta de extensão de vínculo. O desejo é permanecer, e por mais que haja um imbróglio, Van Dijk afirmou que isso não afetará seu desempenho nos Reds.

- Enquanto eu estiver calmo com vocês, não há necessidade de pânico, não importa o que aconteça no futuro. Se eu estivesse preocupado, vocês me veriam jogando um pouco preocupado, não é o caso. Estou totalmente comprometido com o Liverpool Football Club no momento e não há dúvidas sobre isso - declarou Virgil van Dijk.

Virgil van Dijk está no Liverpool desde a temporada 2017/18 (Foto: Oli Scarff/AFP)

O jogador afirmou que não quer criar nenhum burburinho acerca de sua renovação e o foco é os próximos jogos do Liverpool, que serão cruciais, já que o Liverpool é líder na Premier League e pode conquistar a Copa da Liga Inglesa.

- Mas não quero criar nenhuma ansiedade ou algo assim, apenas mantenho a cabeça baixa e foco em vencer os próximos 10 jogos. Tenho certeza de que até o final da temporada haverá novidades. Mas que tipo de novidades, não tenho certeza - completou o capitão do Liverpool.

Arne Slot quer o zagueiro para a próxima temporada

Para Arne Slot, no entanto, é claro que, entre Van Dijk, Salah e Trent Alexander-Arnold, o zagueiro e capitão da equipe é a principal prioridade. Em entrevista antes da final de domingo, o treinador holandês fez uma declaração de admiração ao seu compatriota.

- Eu não sei o que vai acontecer na próxima temporada. A única coisa que quero é que o Virgil fique aqui. Todo o resto envolve conversas sobre contratos e esse não é o meu trabalho - esclareceu durante entrevista.