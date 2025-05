Newcastle de olho em promessa francesa

O Newcastle está interessado em promessa francesa. O jogador de 23 anos, que fez categoria de base no Paris Saint-Germain, é a aposta do clube inglês para a próxima temporada. Segundo o site de notícias Footballtoday, o atacante está interessado na proposta.

Arnaud Kalimuendo, atleta do Rennes, pode reforçar as opções de ataque para a próxima temporada dos Magpies. O clube mostrou interesse na promessa que se destaca no clube francês.

Além do Newcastle, de acordo com o jornal L'Equipe, o Sporting Clube de Portugal também está na interessado em Kalimuendo. Entretanto, o clube inglês parece ser a opção mais atrativa para o jogador, que busca estar no principal escalão do futebol inglês.

No Rennes, o jogador marcou 17 gols em 33 partidas, o que chamou atenção do mercado internacional.

Newcastle entra em campo neste domingo (25)

Newcastle entra em campo nesse domingo. (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Newcastle e Everton se enfrentam em duelo válido pela 38ª e última rodada da Premier League. A partida acontece neste domingo (25), no St. James Park, em Newcastle (ING), às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da Disney+ (serviço de streaming).

Firme na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Newcastle recebe o Everton no St. James Park na tentativa de sacramentar a classificação. Além do título da Copa da Liga Inglesa, os Magpies fizeram uma temporada sólida na Premier League: na terceira colocação, o clube soma 66 pontos (20 vitórias, seis empates e 11 derrotas). Do outro lado, os Toffees não brigam por mais nada na temporada, ocupam a 13ª posição com 45 pontos (10 vitórias, 15 empates e 12 derrotas).

Newcastle e Everton já se enfrentaram 185 vezes, com o clube de Liverpool tendo vantagem: 75 vitórias, contra 71 do Newcastle, além de 39 empates. No St James Park, os mandantes têm 48 triunfos em 90 oportunidades, enquanto os visitantes venceram 22 vezes. Se analisarmos apenas o recorte da Premier League, são 69 vitórias do Newcastle, 38 empates e 70 vitórias do Everton.

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle x Everton

38ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, dia 25 de maio, às 12h (de Brasília)

📍 Local: St. James Park, em Newcastle (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Dan Cook e Sam Lewis (auxiliares); Tom Neild (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Tierney (VAR1) e Wade Smith (AVAR)