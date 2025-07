A vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo, com o gol de Neymar, na quarta-feira (16), repercutiu internacionalmente. O golaço marcado pelo camisa 10 do time paulista virou assunto em jornais da Europa, que exaltaram o feito do brasileiro.

Após mais de um mês sem jogar uma partida oficial, o Santos voltou a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro e impôs apenas a segunda derrota do Flamengo na competição. O gol de Neymar sobre o clube carioca foi o primeiro marcado por ele com bola rolando em seu retorno ao Santos.

O As, da Espanha, destacou dois personagens do jogo. Neymar e Filipe Luís, que construíram boa parte de suas carreiras no país. O jornal apontou que o camisa 10 do Santos "destruiu o treinador do Flamengo".

O Marca, também da Espanha, destacou a tentativa de caneta de Neymar em Filipe Luís durante o jogo. O jornal abordou a estreia de Robinho Jr, mencionando o pai do jovem jogador, que atuou no Real Madrid entre 2005 e 2008.

O L'Equipe, da França, publicou uma matéria com o título "Neymar dá vitória ao Santos contra o Flamengo, primeiro gol do ex-PSG no campeonato". O jornal também compartilhou um trecho da coletiva do treinador Cléber Xavier, que falou sobre a evolução do camisa 10 no último mês.

Na temporada, Neymar disputou 13 jogos oficiais pelo Santos, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. Contra o Flamengo, disputou seu primeiro jogo completo desde o retorno ao clube paulista e deu indícios de que está recuperando sua melhor forma física.

Como foi o jogo entre Flamengo e Santos?

O primeiro tempo na Vila Belmiro contou com um Flamengo dominante em campo. A equipe carioca contou com 74% de posse de bola nos primeiros 46 minutos de jogo. Enquanto isso, o Santos buscou jogar no contra-ataque, com Neymar como o jogador mais próximo ao campo de ataque.

A melhor chance rubro-negra foi aos 41 minutos. Após cobrança de falta de Luiz Araújo, Danilo, de cabeça, obrigou Brazão fazer uma grande defesa, impedindo o que seria o primeiro gol do jogo. O Alvinegro Praiano, por sua vez, deu trabalho ao goleiro Rossi aos 29'. Em passe interceptado por Deivid Washington, o atacante fez tabelinha com Neymar e chutou cruzado, mas parou o argentino.

Segundo tempo

O Flamengo voltou para a segunda etapa com o pé no acelerador. Logo nos primeiros minutos, uma rápida troca de passes entre Plata, Jorginho e Arrascaeta, o uruguaio, de calcanhar, o camisa 50 chutou de cavadinha, mas a bola desviou no goleiro santista e saiu do caminho do gol.

No decorrer do segundo tempo, o Santos começou a sair mais para o jogo, buscando o erro do adversário e saindo na velocidade. Aos 32 minutos, Neymar aproveitou bobeada do goleiro Rossi, pegou e rebote e acertou um forte chute, mas o rubro-negro conseguiu se redimir. O gol do camisa 10 saiu aos 39'. O Menino da Vila recebeu passe de Guilherme, tirou Varella e Léo Pereira da jogada e chutou para o fundo da rede. Esse foi o primeiro gol de Neymar neste Brasileirão.