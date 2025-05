Capitão do Newcastle que saiu da fila de espera e foi campeão da Copa da Liga, o brasileiro Bruno Guimarães pode estar com os dias contados no clube. Isso porque o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, pretende fazer grande investimento pela sua contratação na próxima janela de transferências. A informação foi publicada pelo jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports".

Bechler adianta que já houve conversa entre ambas as partes e o interesse de clubes sauditas é algo antigo. Além do Ittihad, outros times se juntaram aos representantes de Bruno Guimarães para sondar sua situação no Newcastle, clube o qual tem contrato até junho de 2026 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros (R$ 762 milhões).

Apuração da "ESPN" informa que Alexis Malavolta, empresário de Bruno, esteve na Arábia Saudita na última semana, onde teve encontro direto com a direção do Al-Ittihad, que lista o brasileiro como prioridade máxima para a próxima janela. No contato, porém, ainda não foi discutido o salário do jogador, mas seu estafe não trabalha com valores inferiores a 40/50 milhões de euros (R$ 255 milhões e R$ 319 milhões) anuais.

Por seu bom desempenho no Newcastle, Bruno Guimarães vem sendo cotado por grandes clubes ao redor do mundo. Além do Al-Ittihad, o Manchester City é um dos interessados. São cinco gols e nove assistências ao longo de 53 partidas somando Magpies e Seleção Brasileira na temporada.

Newcastle quer concluir conto de fadas no próximo fim de semana

Foto: Andy Buchanan/AFP

Além do título da Copa da Liga Inglesa, o Newcastle pode concluir a temporada com vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Para isso, os Magpies precisam apenas vencer o Everton, na última rodada, para assegurar vaga na competição. Seria a segunda participação consecutiva.

