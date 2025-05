Newcastle e Everton se enfrentam em duelo válido pela 38ª e última rodada da Premier League. A partida acontece neste domingo (25), no St. James Park, em Newcastle (ING), às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Firme na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Newcastle recebe o Everton no St. James Park na tentativa de sacramentar a classificação. Além do título da Copa da Liga Inglesa, os Magpies fizeram uma temporada sólida na Premier League: na terceira colocação, o clube soma 66 pontos (20 vitórias, seis empates e 11 derrotas). Do outro lado, os Toffees não brigam por mais nada na temporada, ocupam a 13ª posição com 45 pontos (10 vitórias, 15 empates e 12 derrotas).

Newcastle e Everton já se enfrentaram 185 vezes, com o clube de Liverpool tendo vantagem: 75 vitórias, contra 71 do Newcastle, além de 39 empates. No St James Park, os mandantes têm 48 triunfos em 90 oportunidades, enquanto os visitantes venceram 22 vezes. Se analisarmos apenas o recorte da Premier League, são 69 vitórias do Newcastle, 38 empates e 70 vitórias do Everton.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Everton pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle x Everton

38ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, dia 25 de maio, às 12h (de Brasília)

📍 Local: St. James Park, em Newcastle (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Dan Cook e Sam Lewis (auxiliares); Tom Neild (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Tierney (VAR1) e Wade Smith (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Botman, Schär e Burn; Murphy, Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Livramento; Barnes e Anthony Gordon; Callum Wilson.

❌ Desfalques: Joelinton, Lewis Hall e Matt Targett.

❓ Dúvidas: Alexander Isak e Trippier.

🔵⚪ Everton (Técnico: David Moyes)

Pickford; Young, O'Brien, Keane e Mykolenko; Gueye e Garner; McNeil, Doucouré e Ndiaye; Beto.

❌ Desfalques: James Tarkowski, Branthwaite, Lindstrom e Mangala.

❓ Dúvidas: Seamus Coleman.

