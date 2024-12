Shakhtar Donetsk x Bayern de Munique: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Shakhtar Donetsk recebe o Bayern de Munique nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), no Veltins-Arena, na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha. A partida é válida pela 6ª rodada da Champions League e terá transmissão ao vivo do Space (canal fechado) e do Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

A equipe da casa ocupa a 26° posição na tabela com quatro pontos acumulados e briga por uma vaga nos playoffs da Champions League. O Bayern, por sua vez, é o 13° colocado, com três vitórias e duas derrotas em cinco jogos.

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, não pode contar com o atacante Harry Kane, lesionado, assim como o goleiro Neuer. Além deles, o time também não terá Hiroki Ito, João Palhinha, Josip Stanisic, Kingsley Coman, Serge Gnabry e Mathys Tel por problemas físicos.

Shakhtar e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça (10) (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

SHAKHTAR DONETSK X BAYERN DE MUNIQUE

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Veltins-Arena, na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha

📺 Onde assistir: Max (streaming) e Space (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SHAKHTAR DONETSK: Dmytro Riznyk; Vinícius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko e Irakli Azarovi; Dmytro Kryskiv, Oleksandr Zubkov, Marlon Gomes (Taras Stepanenko), Georgiy Sudakov e Newerton; Lassina Traoré (Marian Shved). Técnico: Marino Pusic.

BAYERN DE MUNIQUE: Manuel Neuer; Raphael Guerreiro, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Jamal Musiala; Leroy Sané, Kingsley Coman e Thomas Muller. Técnico: Vincent Kompany.

