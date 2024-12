O Bayern de Munique anunciou, no domingo (8), a aposentadoria da camisa 5 em homenagem a Franz Beckenbauer. O ato ocorreu próximo ao primeiro aniversário de seu falecimento, ocorrido em 7 de janeiro do último ano.

Um dos zagueiros mais aclamados da história, o "Kaiser" fez história na Baviera e foi parte importante do tricampeonato europeu, entre 1974 e 1976. Herbert Hainer, presidente do Bayern, durante a assembleia geral anual do clube, propôs a aposentadoria da camisa como tributo à contribuição de Beckenbauer.

- Querido Franz, você fez este clube ser o que é hoje, sinônimo do maior sucesso possível, de estilo único e profunda humanidade, como jogador, técnico, presidente e companheiro. Nós sentimos sua falta, Franz - afirmou Hainer.

Beckenbauer foi essencial para o time de Munique na década de 1970, conquistando quatro títulos da Bundesliga e quatro Copas da Alemanha, além do tri continental consecutivo e o Mundial de Clubes de 1976. Como capitão da seleção alemã, levou o país às vitórias na Copa do Mundo de 1974 e na Eurocopa de 1972.

Após se aposentar, Beckenbauer influenciou o futebol como treinador e dirigente, liderando a seleção alemã ao título da Copa do Mundo de 1990 e o próprio Bayern a várias conquistas. Sua gestão como presidente do clube, de 1994 a 2009, foi marcada por sucesso e inovação. A aposentadoria da camisa 5 simboliza o reconhecimento do clube ao papel fundamental de Beckenbauer. Benjamin Pavard foi o último a vestir a camisa número 5, durante a temporada 2022-23.

5️⃣ Títulos de Beckenbauer pelo Bayern de Munique

⚽ COMO JOGADOR

🏆 4 Copas da Alemanha (1965-66, 1966-67, 1968-69 e 1970-71)

🏆 Recopa Europeia de 1966-67

🏆 4 Bundesligas (1968-69, 1971-72, 1972-73 e 1973-74)

🏆 3 Champions (1973-74, 1974-75 e 1975-76)

🏆 Mundial de Clubes de 1976

📑 COMO TREINADOR

🏆 Bundesliga de 1993-94

🏆 Copa da Uefa de 1995-96