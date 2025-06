Alemanha x Portugal: quem são os atletas mais bem pagos no confronto?

Alemanha e Portugal se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela semifinal da Liga das Nações da Uefa. O duelo reúne craques consagrados, muitos deles entre os jogadores mais bem remunerados do futebol mundial.

Segundo o site Capology, Cristiano Ronaldo dispara na liderança do ranking com um salário estimado em impressionantes € 200 milhões anuais, fruto de seu contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Confira abaixo o Top 10 de salários entre os atletas convocados para esta Data Fifa:

Ranking Jogador Seleção Clube Salário Anual (€) 1 Cristiano Ronaldo Portugal Al Nassr € 200.000.000 2 Joshua Kimmich Alemanha Bayern € 20.000.000 3 Serge Gnabry Alemanha Bayern € 18.900.000 4 Bruno Fernandes Portugal Man United € 18.500.000 5 Bernardo Silva Portugal Man City € 18.500.000 6 Rúben Neves Portugal Al Hilal € 17.300.000 7 Leroy Sané Alemanha Bayern € 15.000.000 8 Leon Goretzka Alemanha Bayern € 13.000.000 9 Vitinha Portugal PSG € 10.900.000 10 Nuno Mendes Portugal PSG € 10.000.000

🧐 Domínio português no topo

Embora a Alemanha tenha quatro representantes na lista, Portugal domina o ranking, com seis atletas entre os dez mais bem pagos. O protagonismo de Cristiano Ronaldo é absoluto: ele ganha dez vezes mais do que o segundo colocado, Joshua Kimmich.

O Bayern de Munique, que sedia o jogo, aparece como o clube com maior presença no ranking, com quatro jogadores: Kimmich, Gnabry, Sané e Goretzka.

⚽ Expectativas para o confronto

O duelo entre Alemanha e Portugal promete muita qualidade técnica e emoção. Quem vencer encara na grande final o classificado de França x Espanha, que duelam nesta quinta-feira (5), no mesmo horário.

Além do espetáculo em campo, o jogo reforça a força econômica dessas seleções, que concentram alguns dos maiores salários do futebol mundial.

