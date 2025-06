Como Portugal chega para a semifinal da Nations League?

Em uma possível "The Last Dance" de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal busca reviver os momentos de glória da década de 2010. O bicampeonato da Nations League é o principal objetivo, e, para alcançá-lo, os Imortais Lusos enfrentam a Alemanha nesta quarta-feira (4), na cidade de Stuttgart.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sob o comando do espanhol Roberto Martínez, Portugal tenta inaugurar uma nova era no futebol europeu. A seleção, que se firmou como uma das principais forças internacionais ao conquistar a Eurocopa de 2016 e a Nations League de 2019, não conseguiu repetir o sucesso na Copa do Mundo - em 2022, foi eliminada nas quartas de final pela surpreendente seleção de Marrocos. A queda marcou o fim da era Fernando Santos, técnico responsável pelas maiores conquistas da Seleção das Quinas.

continua após a publicidade

Com Martínez no comando, a seleção portuguesa tenta tirar o máximo do talento de suas estrelas, como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Para o duelo contra a Alemanha, a equipe deve atuar no esquema 4-2-3-1, explorando tanto a solidez defensiva quanto a criatividade ofensiva.

No ataque, os Heróis do Mar contam com a liderança de Cristiano Ronaldo como referência. Além do craque, Martínez mescla juventude e experiência, com nomes como Rafael Leão, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves. Com esses jogadores, Portugal consegue manter equilíbrio entre ataque e defesa, com meio-campistas que constroem o jogo e pontas velozes que também recompõem bem na marcação. Na linha defensiva, o experiente Rúben Dias lidera o setor ao lado de Gonçalo Inácio. Nuno Mendes, destaque do PSG, campeão da Champions, e Diogo Dalot, finalista da Europa League pelo Manchester United, completam o quarteto defensivo.

continua após a publicidade

Nuno Mendes e Jan Bednarek em Polônia x Portugal, pela Nations League. (foto: Sergei GAPON / AFP)

Diferente da Alemanha, que terá desfalques importantes - como Rüdiger, Kai Havertz e Jamal Musiala, todos fora por lesão -, Portugal chega ao confronto com força máxima. Apesar disso, o histórico favorece amplamente os alemães: os lusos perderam os últimos cinco confrontos diretos, incluindo jogos nas Copas de 2006 e 2014, e nas Euros de 2008, 2012 e 2020.

Campanha de Portugal na Nations League 🟢🔴

Na competição, o time de Roberto Martínez demonstrou o potencial do novo ciclo. No Grupo 1, Portugal terminou invicto, com quatro vitórias e dois empates, somando 14 pontos. Teve o melhor ataque da chave, com 13 gols marcados e apenas cinco sofridos. No mata-mata, perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pela Dinamarca por 1 a 0 no jogo de ida, mas reagiu na volta com uma goleada por 5 a 2, garantindo vaga na semifinal.

O retrospecto entre Alemanha e Portugal é amplamente favorável aos germânicos. Em 19 confrontos, a Alemanha venceu 11 vezes, contra apenas três vitórias portuguesas. Houve ainda cinco empates. No encontro mais recente, pela fase de grupos da Euro 2020, os alemães venceram por 4 a 2.

Diferentemente da fase anterior, que teve jogos de ida e volta, o Final Four da Nations League é disputado em partidas únicas. O vencedor da semifinal avança à final, marcada para o dia 8 de junho. O adversário sairá do duelo entre França e Espanha, que se enfrentam na outra semifinal. As seleções derrotadas disputam o terceiro lugar, também no dia 8, em Stuttgart.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.