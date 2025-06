Como a Alemanha chega para a semifinal da Nations League?

Indignada com os resultados pífios depois do título da Copa do Mundo em 2014, a Alemanha está cada vez mais perto de voltar aos tempos de glória no futebol nesta Data Fifa. A equipe recebe a seleção portuguesa nesta quarta-feira (4) pela batalha por uma vaga na final da Nations League. Para isso, contará com o apoio da torcida no duelo em plena Allianz Arena, casa do Bayern de Munique.

A Alemanha passa por um processo de reconstrução de confiança. E, para isso, a adição de Julian Nagelsmann é imprescindível nesta conta. O técnico assumiu a seleção após duas campanhas tenebrosas nas Copas de Mundo de 2018 e 2022, nas quais a Die Mannschaft foi eliminada na fase de grupos.

Jogando majoritariamente em um 4-2-3-1 típico, a geração alemã é marcada por um jovem elenco talentoso ofensivamente e atletas com capacidade de atuar em mais de uma posição no ataque. Com mobilidade, a ideia de Nagelsmann é ter esses nomes técnicos e rápidos se movimentando por dentro do campo, no espaço entre o meio e na defesa do adversário. Havertz, Musiala, Wirtz, Adeyemi, Sané, Gnabry são exemplos do mecanismo alemão.

No entanto, para o Final Four da Nations, a equipe não estará 100% representada. Titulares absolutos da Alemanha, Rüdiger; Havertz e Musiala são baixas por lesão. Porém, também há boas notícias, como o retorno de Ter Stegen na baliza e dois nomes promissores: Tom Bischof e Nick Woltemade, de 19 e 23 anos, respectivamente. Ambos eram frequentemente convocados para as categorias de base do país, sendo selecionados pela primeira vez para o time principal. Bischof, inclusive, irá para o Bayern de Munique na próxima temporada.

Campanha da Alemanha na Nations League ⚫🔴🟡

A seleção da Alemanha está a dois passos de conquistar o título inédito da Nations League. Invicta na competição, a equipe garantiu vaga na semifinal após liderar o Grupo 3 com 14 pontos — com quatro vitórias e dois resultados iguais na fase de grupos. Nas quartas de final, os alemães eliminaram a Itália com um triunfo por 2 a 1 no jogo de ida e um empate eletrizante por 3 a 3 na volta.

O histórico entre Alemanha e Portugal é amplamente favorável aos germânicos. Em 19 confrontos, o país germânico venceu 11 vezes, enquanto os portugueses triunfaram somente em três ocasiões. Os outros cinco duelos terminaram empatados. No último encontro entre as equipes, pela fase de grupos da Euro 2020, a Alemanha levou a melhor com uma vitória por 4 a 2.

O vencedor da semifinal garante vaga na grande final, marcada para o dia 8 de junho. Os alemães, por sua vez, têm a oportunidade de levantar o troféu ao lado dos seus torcedores, visto que a decisão será disputada na Allianz Arena, em Munique. O adversário sairá do duelo entre França e Espanha, que se enfrentam na outra semifinal. A seleções derrotadas disputarão o terceiro lugar, também no dia 8, em Stuttgart.

