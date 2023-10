Assim como na Champions League da Europa, a semana marca a segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta terça-feira (3), é a vez do Al-Hilal entrar em campo, contra o Nassaji Mazandara, do Irã, em busca da liderança do Grupo D. A bola vai rolar a partir das 13h (de Brasília), no Azadi Stadium.