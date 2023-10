O QUE VEM POR AÍ?

O Lens vai para o duelo com o objetivo de manter sua ascensão na competição europeia. Na rodada de abertura, o Lens teve um empate desafiador contra o Sevilla, garantindo um ponto importante. No entanto, no Campeonato Francês, a equipe não tem tido um bom desempenho e se encontra atualmente na 15ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento. O Lens conquistou apenas sete dos 21 pontos possíveis, com seis desses vindo das últimas duas rodadas. Com isso, eles buscam uma vitória na Champions League para impulsionar sua confiança e posição no campeonato.



+ Contra o Fulham, Chelsea volta a vencer na Premier League após quatro rodadas e se afasta da zona de rebaixamento