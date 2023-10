O Napoli recebe o Real Madrid nesta terça-feira (3), às 16h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA). A partida é válida pela segunda rodada da UEFA Champions League 2023/24 e terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max (streaming). Ambas equipes venceram na estreia e querem a liderança do Grupo C.