A temporada mágica do PSG em 2024/25 passou pelos pés de Ousmane Dembélé. O atacante, em entrevista à revista "France Football", revelou o segredo para o sucesso individual na temporada: a mudança de mentalidade.

O francês atribuiu à autoconfiança o principal fator por trás do melhor momento da carreira. Para alcançar sua temporada mais artilheira, o jogador revelou ter adotado um mantra motivacional durante que contribuiu para o desempenho em alto nível. A filosofia, por sua vez, teria alcançado todo o elenco.

Antes de cada jogo da temporada, dizia a mim mesmo que ia marcar três gols. No final das contas, também é bom marcar um ou dois. Dembélé, sobre sua autoconfiança

Redenção do Dembélé pelo PSG em 2024/25 ⚽

Finalizador preciso com as duas pernas, driblador nato e velocista em profundidade. Principal referência técnica do campeão Champions League, Dembélé saiu de um corte por indisciplina no início da competição para se transformar em um rolo compressor de marcar gols. O francês começou bem na temporada, mas explodiu a partir da virada do ano. Em campo, o posicionamento mudou: das beiradas para o centro do campo, atuando como falso 9.

— As posições de centroavante e ponta não exigem o mesmo esforço. Quando está de frente para o gol, você está mais fresco, porque se joga, geralmente, na área. Nessa altura, precisa eliminar um ou dois adversários antes de chutar ou passar — analisou o francês.

Dembélé viveu uma temporada de "One Season Wonder" no PSG. Na última temporada, o camisa 10 foi artilheiro do Campeonato Francês, com 21 gols, e deixou sua marca em momentos cruciais. Pela Champions, anotou oito gols, destacando-se nas partidas contra Liverpool e Arsenal no mata-mata, com atuações iluminadas nos jogos como visitante. Além disso, contribuiu com o gol do título da Supercopa da França e marcou três vezes na Copa da França, consolidando-se como peça-chave no esquema do time vencedor da tríplice coroa.

