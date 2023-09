O primeiro gol de Neymar com a camisa do Al-Hilal ainda não aconteceu. Pelo menos até o final do primeiro tempo da partida entre Al-Hilal e Al-Shabab, nesta sexta-feira (29), pela 8ª rodada do Campeonato Saudita. Isto porque, o craque brasileiro perdeu um pênalti aos 37 minutos de jogo, defendido pelo goleiro Kim Seung-Gyu, e os internautas não pouparam zoações ao atacante nas redes sociais.