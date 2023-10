O Manchester United recebe o Galatasaray nesta terça-feira (3), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. O jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2023/24 e terá transmissão do HBO Max (streaming). Os Red Devils perderam para o Bayern na estreia, enquanto os turcos empataram diante do Copenhagen.