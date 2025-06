No primeiro dia de junho, o Manchester United anunciou a contratação do atacante brasileiro Matheus Cunha, que pertencia ao Wolverhampton, também da Inglaterra. Os "Red Devils" desembolsaram cerca de 62,5 milhões de libras (mais de R$ 470 milhões na cotação atual), correspondentes ao valor da multa do atleta de 26 anos, que assinou o contrato com duração de cinco temporadas na nova casa.

Demonstrando conhecimentos sobre o novo clube, o jogador da Seleção Brasileira revelou inspiração no lendário time de 2008 e fugiu do craque Cristiano Ronaldo ao eleger o também atacante Wayne Rooney como seu maior ídolo do United.

Matheus Cunha chegou a recorde pelo Wolves (Foto: Reprodução/Instagram @wolves)

– Lembro de todo o elenco (de 2008) na época em que comecei a assistir. Gosto, na frente, do Rooney. É alguém que eu acho que tem muitas particularidades do meu jogo, pois sempre dou tudo de mim. Ele era o camisa 10 na época, lembro disso na camisa dele, e todos adoravam a habilidade do jogador com aquela camisa, mas ele sempre entregava mais. Ele voltava para buscar a bola, esse tipo de energia dentro dele era um grande exemplo – comentou Cunha, em entrevista publicada no ge.

O brasileiro não ficou preso apenas aos nomes mais famosos do elenco que venceu a Champions League daquela temporada e citou "grande impacto" do time em sua adolescência.

– Claro que posso mencionar muitos jogadores. Cristiano Ronaldo todo mundo conhece, é fácil falar dele. Mas Ryan Giggs também. Todo mundo. Eu consigo imaginar o time, sabe? Começa com Van der Sar no gol, Rio Ferdinand, com Vidic, os zagueiros. Paul Scholes, nossa, Carrick. Esse time para mim teve um grande impacto na minha adolescência – completou.

🔢 Números de Matheus Cunha, novo contratado do United, pelo Wolverhampton em 2024/25

⚽ 36 jogos

⌛ 2.831 minutos em campo

🥅 17 gols marcados

📤 6 assistências

✍️ 23 participações diretas em gols em 36 jogos

✅ 10 vitórias

🟰 6 empates

❌ 20 derrotas