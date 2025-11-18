menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Na reabertura do Spotify Camp Nou, o ingresso mais barato custará R$ 1.220

Estádio ficou parado por dois anos em reformas

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 18/11/2025
17:58
Atualizado há 3 minutos
Barcelona divulga a volta do Spotify Camp Nou (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
imagem cameraBarcelona divulga a volta do Spotify Camp Nou (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O próximo sábado (22) marcará a reabertura do Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona. Interditado para reformas há mais de dois anos, a lendária casa culer está 100% renovada e com novo visual. Confira com o Lance! o preço dos ingressos para os torcedores que vão ao jogo presencialmente.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Totalmente reformulado, o Camp Nou agora terá capacidade para 105 mil pessoas. A partida irá marcar a reinauguração da arena acontecerá neste sábado (22), com o Barcelona recebendo do Athletic Club, por mais uma rodada da LaLiga.

Spotify Camp Nou
Divulgação oficial do Barcelona para a volta do Camp Nou. (Foto: Reprodução/FC Barcelona/X)

Confira os preços de ingressos em cada setor da "nova" casa do Barça. As informações foram divulgadas pela página "Barça Universal", no X.

    1.
  1. 199 euros — Gol Sul (2ª divisão, superior) (R$ 1.221,46)
    2. 2.
  2. 199 euros — Canto (2ª divisão, superior) (R$ 1.221,46)
    3. 3.
  3. 209 euros — Gol Sul (2ª divisão, inferior) (R$ 1.283,14)
    4. 4.
  4. 219 euros — Canto (2ª divisão, inferior) (R$ 1.344,82)
    5. 5.
  5. 223 euros — Gol Sul (1ª divisão) (R$ 1.369,31)
    6. 6.
  6. 238 euros — Canto (1ª divisão) (R$ 1.460,67)
    7. 7.
  7. 269 euros — Lateral (2ª divisão, superior) (R$ 1.651,54)
    8. 8.
  8. 319 euros — Lateral (1ª divisão) (R$ 1.957,14)
    9. 9.
  9. 325 euros — Lateral (2ª divisão, inferior) (R$ 1.994,80)
    10. 10.
  10. 355 euros — Lateral (2ª divisão, central superior) (R$ 2.176,12)
    11. 11.
  11. 389 euros — Lateral (1ª divisão, central) (R$ 2.384,10)
    12. 12.
  12. 399 euros — Tribuna (2ª divisão, superior) (R$ 2.448,86)
    13. 13.
  13. 399 euros — Lateral (2ª divisão, central inferior) (R$ 2.448,86)
    14. 14.
  14. 449 euros — Tribuna (1ª divisão) (R$ 2.754,66)
    15. 15.
  15. 449 euros — Tribuna (2ª divisão, inferior) (R$ 2.754,66)
    16. 16.
  16. 589 euros — Tribuna (1ª divisão, central) (R$ 3.615,02)
    17. 17.
  17. 750 euros — VIP Zona de Jogadores (R$ 4.608,00)
    18. 18.
  18. 1.000 euros — VIP Área Presidencial (R$ 6.144,00)

Sem capacidade máxima

Apesar da grande felicidade pelo retorno do clube ao estádio, a capacidade para a partida será limitada. Apenas 45 mil lugares serão disponibilizados para o público.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias