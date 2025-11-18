O próximo sábado (22) marcará a reabertura do Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona. Interditado para reformas há mais de dois anos, a lendária casa culer está 100% renovada e com novo visual. Confira com o Lance! o preço dos ingressos para os torcedores que vão ao jogo presencialmente.

Totalmente reformulado, o Camp Nou agora terá capacidade para 105 mil pessoas. A partida irá marcar a reinauguração da arena acontecerá neste sábado (22), com o Barcelona recebendo do Athletic Club, por mais uma rodada da LaLiga.

Divulgação oficial do Barcelona para a volta do Camp Nou. (Foto: Reprodução/FC Barcelona/X)

Confira os preços de ingressos em cada setor da "nova" casa do Barça. As informações foram divulgadas pela página "Barça Universal", no X.

1 . 199 euros — Gol Sul (2ª divisão, superior) (R$ 1.221,46) 2 . 199 euros — Canto (2ª divisão, superior) (R$ 1.221,46) 3 . 209 euros — Gol Sul (2ª divisão, inferior) (R$ 1.283,14) 4 . 219 euros — Canto (2ª divisão, inferior) (R$ 1.344,82) 5 . 223 euros — Gol Sul (1ª divisão) (R$ 1.369,31) 6 . 238 euros — Canto (1ª divisão) (R$ 1.460,67) 7 . 269 euros — Lateral (2ª divisão, superior) (R$ 1.651,54) 8 . 319 euros — Lateral (1ª divisão) (R$ 1.957,14) 9 . 325 euros — Lateral (2ª divisão, inferior) (R$ 1.994,80) 10 . 355 euros — Lateral (2ª divisão, central superior) (R$ 2.176,12) 11 . 389 euros — Lateral (1ª divisão, central) (R$ 2.384,10) 12 . 399 euros — Tribuna (2ª divisão, superior) (R$ 2.448,86) 13 . 399 euros — Lateral (2ª divisão, central inferior) (R$ 2.448,86) 14 . 449 euros — Tribuna (1ª divisão) (R$ 2.754,66) 15 . 449 euros — Tribuna (2ª divisão, inferior) (R$ 2.754,66) 16 . 589 euros — Tribuna (1ª divisão, central) (R$ 3.615,02) 17 . 750 euros — VIP Zona de Jogadores (R$ 4.608,00) 18 . 1.000 euros — VIP Área Presidencial (R$ 6.144,00)

Sem capacidade máxima

Apesar da grande felicidade pelo retorno do clube ao estádio, a capacidade para a partida será limitada. Apenas 45 mil lugares serão disponibilizados para o público.