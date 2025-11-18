Na reabertura do Spotify Camp Nou, o ingresso mais barato custará R$ 1.220
Estádio ficou parado por dois anos em reformas
O próximo sábado (22) marcará a reabertura do Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona. Interditado para reformas há mais de dois anos, a lendária casa culer está 100% renovada e com novo visual. Confira com o Lance! o preço dos ingressos para os torcedores que vão ao jogo presencialmente.
Barcelona irá retornar ao Camp Nou contra o Athletic Bilbao pela LaLiga
Totalmente reformulado, o Camp Nou agora terá capacidade para 105 mil pessoas. A partida irá marcar a reinauguração da arena acontecerá neste sábado (22), com o Barcelona recebendo do Athletic Club, por mais uma rodada da LaLiga.
Confira os preços de ingressos em cada setor da "nova" casa do Barça. As informações foram divulgadas pela página "Barça Universal", no X.
- 199 euros — Gol Sul (2ª divisão, superior) (R$ 1.221,46)
- 199 euros — Canto (2ª divisão, superior) (R$ 1.221,46)
- 209 euros — Gol Sul (2ª divisão, inferior) (R$ 1.283,14)
- 219 euros — Canto (2ª divisão, inferior) (R$ 1.344,82)
- 223 euros — Gol Sul (1ª divisão) (R$ 1.369,31)
- 238 euros — Canto (1ª divisão) (R$ 1.460,67)
- 269 euros — Lateral (2ª divisão, superior) (R$ 1.651,54)
- 319 euros — Lateral (1ª divisão) (R$ 1.957,14)
- 325 euros — Lateral (2ª divisão, inferior) (R$ 1.994,80)
- 355 euros — Lateral (2ª divisão, central superior) (R$ 2.176,12)
- 389 euros — Lateral (1ª divisão, central) (R$ 2.384,10)
- 399 euros — Tribuna (2ª divisão, superior) (R$ 2.448,86)
- 399 euros — Lateral (2ª divisão, central inferior) (R$ 2.448,86)
- 449 euros — Tribuna (1ª divisão) (R$ 2.754,66)
- 449 euros — Tribuna (2ª divisão, inferior) (R$ 2.754,66)
- 589 euros — Tribuna (1ª divisão, central) (R$ 3.615,02)
- 750 euros — VIP Zona de Jogadores (R$ 4.608,00)
- 1.000 euros — VIP Área Presidencial (R$ 6.144,00)
Sem capacidade máxima
Apesar da grande felicidade pelo retorno do clube ao estádio, a capacidade para a partida será limitada. Apenas 45 mil lugares serão disponibilizados para o público.
