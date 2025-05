Napoli tropeça em casa para o Genoa e perde a chance de encaminhar o título

Em uma partida para embolar a reta final do Campeonato Italiano, o Napoli empatou com o Genoa por 2 a 2 e perdeu a chance de colocar uma mão na taça. O confronto foi realizado neste domingo (11), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e os gols foram marcados por Lukaku e Raspadori para os mandantes, com duas assistências de McTominay. Ahanor e Vásquez descontaram para o Genoa. Com o empate, o Napoli fica com um ponto a mais que a Inter de Milão, e precisa ganhar os dois últimos jogos para ser campeão.

Como foi o jogo entre Napoli e Genoa?

O jogo começou frenético. Logo aos 5', veio a primeira finalização do Napoli, com Politano. O italiano cortou da direita para dentro e chutou com perigo ao lado do gol do Genoa. Aos 9', McTominay quase fez um golaço de voleio após cruzamento vindo da direita, mas mandou por cima do gol. Aos 15', o escocês achou Lukaku m profundidade, que venceu no corpo do defensor do Genoa e saiu cara a cara com o goleiro. O belga não desperdiçou e abriu o placar para o Napoli.

Lukaku comemora gol pelo Napoli contra o Genoa (Foto: Carlo HERMANN/AFP)

Aos 23', Raspadori recebeu dentro da área e finalizou, mas Siegrist defendeu para os visitantes. Na sequência, o Genoa chegou pela primeira vez com perigo. O brasileiro Junior Messias penetrou na área pelo lado direito e cruzou, mas a bola passou na frente do gol e ninguém completou. Aos 30', o Genoa chegou muito perto do empate. Após falta alçada na área, Pinamonte venceu pelo alto e cabeceou no travessão. Na sequência, veio o empate. Ahanor, de apenas 17 anos, completou cruzamento de cabeça aos 32' e contou com ajuda de Meret para mandar a bola para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Napoli foi para cima em busca do gol de desempate. Aos 10' da segunda etapa, a bola ficou viva dentro da área do Genoa e Anguissa finalizou mascado, mas o goleiro salvou os visitantes. Aos 18', Raspadori finalmente encontrou seu gol. O italiano recebeu um passe açucarado de McTominay dentro da área pelo lado esquerdo e fuzilou a bola para o fundo das redes para fazer seu sexto no Campeonato Italiano e tomar as rédeas da partida.

Na sequência, mais uma jogada de McTominay, que finalizou e exigiu boa defesa de Siegrist. O Napoli, dessa vez, não se conformou com a vantagem e seguiu pressionando o Genoa. Aos 40', contudo, Vásquez empatou o confronto para o Genoa completando cruzamento com cabeceio e silenciou o estádio em Nápoles. Em um dos últimos lances da partida, David Neres achou Billing dentro da área, que cabeceou para fora com muito perigo.

O que vem por aí?

No próximo domingo (18), às 10h (de Brasília), o Napoli volta a campo para visitar o Parma pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. Neste mesmo dia e horário, o Genoa enfrenta a Atalanta em casa para cumprir tabela. O clube já não tem chances de vaga em alguma competição europeia nem de cair para a segunda divisão.