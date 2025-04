Com dois de Scott McTominay, o Napoli venceu o Torino por 2 a 0 e assumiu a ponta da tabela da Serie A após nove rodadas. O escocês é mais um nome da safra de jogadores do United que deixou o clube, seja por empréstimo ou em definitivo, e tem brilhado fora dos territórios de Manchester.

Contratado pelo Napoli por 30 milhões de euros no início da temporada, McTominay tem 11 gols pelo Campeonato Italiano 2024/25, mesmo sendo um jogador de contensão de meio de campo. O número de tentos já supera o recorde pessoal do atleta, que marcou 10 na temporada passada com o United. Nas últimas três partidas da liga nacional, o volante marcou cinco vezes, número superior a oito das nove edições inteiras que disputou da Premier League pelos Red Devils.

👍 Napoli em alta, United em baixa 👎

Com quatro jogos restantes na Serie A, o Napoli lidera com 74 pontos, seguido pela Inter, que soma 71. Assim, o time comandado por Antonio Conte depende somente de si para conquistar o título. Caso as equipes terminem empatadas na pontuação, o título será decidido em partida única, conforme prevê o regulamento desde a temporada 2022/23, desconsiderando critérios como saldo de gols ou confronto direto.

Clube que revelou McTominay ao futebol, o Manchester United vive conjuntura oposta nesta edição de liga. A equipe está na 14ª posição, com 39 pontos, e sem chances de competições europeias na próxima temporada. Assim como o meia, os ex-jogadores vermelhos Antony, do Real Betis; e Marcus Rashford, do Aston Villa, também passam por bom momento nos seus clubes.

