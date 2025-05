Debaixo de tempestade, Inter de Milão vence o Torino e encosta na liderança

Debaixo de muita chuva, a Inter de Milão venceu, neste domingo (11), o Torino por 2 a 0 em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Italiano e encostou no Napoli na liderança da competição. Em jogo realizado no Estádio Olímpico de Turim, o Torino perdeu sua primeira partida em casa em 2025. Os gols da partida foram marcados por Zalewski e Asllani, para a Inter. Com a vitória, a finalista da Champions League seca o Napoli para se manter viva na luta pelo título.

O jogo foi paralisado no final da primeira etapa em decorrência das chuvas que assolavam a cidade de Turim. Após alguns testes da arbitragem no gramado, a partida foi reiniciada. O intervalo do jogo foi de 30 minutos.

Como foi a partida entre Torino e Inter de Milão?

O jogo começou comas equipes se estudando. Até os 10', poucas emoções foram vistas na partida. Aos 13', contudo, a Inter abriu o placar com um golaço de Nicola Zalewski, que conduziu pelo lado esquerdo, cortou para dentro e acertou um chutaço de fora da área no ângulo. Aos 25', Masina salvou o Torino em cima da linha após contra-ataque bem armado pela Inter de Milão, no qual Darmian recebeu sozinho e finalizou. O Torino tentouo empate pelo resto da primeira etapa, mas não conseguiu penetrar a sólida defesa da Inter de Milão.

Zalewski comemora gol marcado pela Inter de Milão contra o Torino (Foto: Nicolo Campo/AFP)

Aos 44', o jogo foi paralisado em razão das fortíssimas chuvas que assolavam a cidade de Turim. Após alguns minutos e testes da arbitragem para ver as condições do gramado, a partida foi reiniciada para terminar o primeiro tempo. Aos 46', o goleiro Martínez fez um milagre e salvou a Inter de Milão após cabeceio do atacante Adams, que se jogou para fazer um belo "peixinho".

Após 30 minutos de intervalo por conta das chuvas, as equipes voltaram para o campo para iniciar o segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Taremi armouuma bicicleta e quase fez umgolaço, exigindo boa defesa de Milinkovic-Savic. No lance seguinte, o iraniano invadiu a grande área e sofreu pênalti do goleiro do Torino. Asllani foi para a bola e deslocou o goleiro para ampliar o marcador para os visitantes: dois a zero para a Inter de Milão.

Aos 10' da segunda etapa, Dimarco - que entrou no intervalo - recebeu sozinho dentro da área e finalizou. Milinkovic-Savic salvou mais uma vez o Torino. Aos 24', mais uma sequência de defesas do goleiro do Torino. Primeiro, Correa recebeu cara a cara e perdeu. Na sobra, Calhanoglu finalizou e Milinkovic-Savic pegou mais uma. A cena se repetiu aos 43', quando o goleiro pegou mais uma de Correa.

O que vem por aí para Torino e Inter de Milão?

O Torino volta a campo no próximo domingo (18), às 10h (de Brasília), para visitar o Lecce na penúltima rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia e horário, a Inter de Milão recebe a Lazio na busca do título nacional. Vale destacar que o time da capital disputa a final da Champions League contra o PSG no dia 31, às 16h (de Brasília), em Munique, na Alemanha.