🏆 Napoli ou Inter? Os cenários para o título do Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira (23), Napoli e Inter de Milão batalharão, em respectivos compromissos, pelo título do Campeonato Italiano. Os Partenopeus recebem o Cagliari no Diego Armando Maradona, enquanto a Nerazzurra visita o Como de Cesc Fàbregas na Lombardia, com bola rolando simultaneamente às 15h45 (de Brasília).

A conta na corrida pelo Scudetto, porém, é para se observar dos dois lados. Por isso, a reportagem do Lance! mostra os caminhos e cenários para a definição do título italiano.

O Napoli de Antonio Conte, oscilante entre a ponta e o segundo lugar, conseguiu saltar para primeiro na reta final - motivado pela atenção da Inter à Coppa Itália e à Champions - e não saiu mais. Com os resultados das últimas rodadas, o time chega ao confronto decisivo com vantagem de um ponto, crucial para o objetivo da conquista. No último compromisso, empatou fora de casa com o Parma, mas viu a rival também tropeçar e se manteve firme na primeira posição.

Com 79 pontos, a equipe só necessita de uma vitória simples sobre o Cagliari, que, em 14°, já não briga mais contra o rebaixamento e apenas cumpre tabela no Maradona. A tarefa é simples, mas pode se tornar complicada se acontecer um surpreendente tropeço diante de seu torcedor.

Antonio Conte assumiu o Napoli no início da temporada atual e quer superar a Inter de Milão no Campeonato Italiano (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Enquanto os napolitanos só dependem de si, a Inter tem contas a fazer. Na 37ª rodada, o time tinha a primeira posição garantida, já que vencia a Lazio, mas ao sofrer o empate por 2 a 2 no fim, viu o mel derreter entre os dedos. Os comandados de Simone Inzaghi, que disputam a final da Champions no dia 31, precisam vencer de maneira obrigatória se quiserem erguer a taça já nesta sexta.

Para isso, é necessário bater o Como, que fez história com Fàbregas no comando, mas em 10°, não tem mais pretensões no último compromisso. Além de vencer, a Víbora também precisa torcer pelo tropeço do Napoli, para que os supere em número de pontos e possa celebrar a conquista mesmo fora de casa.

Simone Inzaghi, da Inter, quer arrancar o título do Campeonato Italiano das mãos do Napoli, de olho na segunda conquista seguida (Foto: Josep Lago / AFP)

👀 De olho nas regras do Italiano

Entretanto, há um componente que apimenta a disputa. Uma das nove possíveis combinações de resultados pode conduzir a decisão a um jogo extra, segundo o regulamento da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Independente de como estejam os critérios de desempate (saldo de gols, números de vitórias e afins), o empate por pontos entre os primeiros colocados após as 38 rodadas levará os dois a disputar um jogo único, em espécie de final: nele, quem vencer ergue o Scudetto.

A regra era existente nos primórdios do torneio, e foi utilizada uma vez: em 1964, quando Bologna e Inter precisaram do jogo extra, e o clube da Emilía-Romanha levou a melhor. Readotado em 2022/23, o regulamento ainda não havia sido necessário, mas pode ser ativado se a Internazionale arrancar um empate fora de seus domínios, e o Napoli for surpreendido.

🏆 Napoli ou Inter? Os cenários para o título do Campeonato Italiano

⚽ Napoli vence e Inter vence: Napoli campeão

⚽ Napoli vence e Inter empate: Napoli campeão

⚽ Napoli vence e Inter perde: Napoli campeão

⚽ Napoli empata e Inter vence: Inter campeã

⚽ Napoli empata e Inter empata: Napoli campeão

⚽ Napoli empata e Inter perde: Napoli campeão

⚽ Napoli perde e Inter vence: Inter campeã

⚽ Napoli perde e Inter empata: jogo extra entre os dois

⚽ Napoli perde e Inter perde: Napoli campeão

Tanto Napoli x Cagliari quanto Como x Inter terão início às 15h45 (de Brasília) desta sexta-feira (23), e serão os dois únicos jogos do dia pelo Italiano. A rodada terá continuidade no sábado e no domingo, com brigas pelas vagas europeias e pela fuga da degola ainda abertas.

