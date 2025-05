Kike Salas, zagueiro do Sevilla, vai encarar sérios problemas na sequência das investigações por manipulação de apostas. A Polícia Nacional teve acesso a provas que configuram a combinação do atleta com amigos para forçar cartões amarelos em partidas do futebol espanhol.

O defensor foi preso em janeiro, no ato do início das acusações, e liberado logo depois, após exercer o direito ao silêncio. As autoridades locais deram sequência à apuração dos fatos, e encontraram mensagens no celular do jogador que confirma a participação nas manipulações.

Entre algumas das mensagens enviadas, estão divisões de dinheiro com os amigos, César e Kevin. Os jogos pelos quais Kike está sendo observado aconteceram em 2023/24, diante de Las Palmas, Villarreal, Cádiz, Athletic Bilbao e Barcelona. Ao todo, as advertências renderam ao grupo mais de R$ 57 mil.

🎰 Manipulação de apostas impediu Kike Salas de sair do Sevilla

Salas estava perto de acertar sua transferência para a Lazio na janela do inverno europeu, mas o escândalo acabou impedindo o acerto entre as partes. Com o avanço das investigações, o Sevilla deve manter vínculo com o jogador enquanto o Primeiro Juizado de Instrução de Morón de la Frontera decide o futuro de sua carreira.

Kike Salas, investigado por manipulação de apostas, pertence ao Sevilla desde as categorias de base (Foto: Reprodução)

Em 2024/25, Kike Salas fez 32 jogos pelo clube de Nervión, e contribuiu com três gols e duas assistências. O desempenho ajudou o clube a escapar do rebaixamento, em temporada ruim, já que ocupam a 16ª colocação de La Liga, com 41 pontos, quatro acima da zona de descenso, e apenas um jogo para o fim.