Nesta sexta-feira (23), Napoli e Cagliari se enfrentam em duelo decisivo pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida será disputada no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, a partir das 15h45 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Líder da Serie A com 79 pontos, o Napoli depende apenas de si para conquistar o título. Uma vitória simples garante o scudetto sem depender de outros resultados. Em caso de empate, o time precisa torcer para a Inter de Milão - que enfrenta o Como no mesmo horário — não vencer. Se os napolitanos perderem e a Inter empatar, ambas as equipes terminam com 79 pontos, e haverá um jogo de desempate na próxima segunda-feira (26).

Do outro lado, o Cagliari entra em campo sem pressões. A equipe confirmou a permanência na elite italiana na rodada anterior e agora apenas cumpre tabela. Ainda assim, o técnico Davide Nicola quer uma atuação digna contra o líder da competição, mesmo com os desfalques de Soldati e Luvumbu.

Confira as informações da partida entre Napoli e Cagliari pela Serie A (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

NAPOLI X CAGLIARI

38ª RODADA – CAMPEONATO ITALIANO 2024/25

📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de maio, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Zambo-Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori.

CAGLIARI: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Gaetano e Piccoli.