Nesta sexta-feira (23) Como e Inter de Milão se enfrentam em um confronto decisivo pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano. A partida será disputada no Estádio Giuseppe Sinigaglia, na cidade de Como. O jogo tem o início marcado para as 15h45 (de Brasília) e a partida terá transmissão ao vivo da Disney+ (streaming) e ESPN 4 (canal fechado).

O duelo tem contornos dramáticos para a Inter de Milão, que ainda sonha com o título da Serie A. Com 78 pontos, os nerazzurri ocupam a vice-liderança, apenas um ponto atrás do Napoli (79), que enfrenta o Cagliari no mesmo horário. Para ser campeã de forma direta, a Inter precisa vencer o Como e torcer por um tropeço do líder. Caso haja empate em pontos entre Inter e Napoli, será necessário um jogo desempate, marcado para segunda-feira (26), para definir o campeão.

Além da briga pelo título nacional, a Inter também se prepara para a grande final da Champions League contra o PSG, marcada para o dia 31 de maio. O técnico Simone Inzaghi precisará equilibrar o foco entre as duas decisões.

Confira as informações da partida entre Como e Inter de Milão pela Serie A (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

COMO X INTER DE MILÃO

38ª RODADA – CAMPEONATO ITALIANO 2024/25

📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de maio, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como (ITA)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN4 (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COMO: Butez; Van der Brempt, Vojvoda, Kempf, Álex Valle; Perrone, Da Cunha, Caqueret; Nico Paz, Douvikas e Gabriel Strefezza.

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram e Taremi.