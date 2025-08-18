Gigante francês afasta jogadores após briga no vestiário

O Olympique Marseille decidiu afastar Adrien Rabiot e Jonathan Rowe dos treinos após uma briga dos jogadores no vestiário na derrota para o Rennes. Segundo a "RMC Sport", a dupla não tem prazo para retornar às atividades com os companheiros.

No fim da partida, os líderes do Marseille, como Balerdi, Höjbjerg e Rabiot destacaram o comportamento negativo de alguns nomes do elenco. Rowe se sentiu ofendido e ficou cara a cara com o meia francês em um tom de muita tensão, tendo sido afastados pelo técnico De Zerbi e pelo diretor esportivo Benatia.

No sábado (23), o Olympique Marseille encara o Paris FC visando se recuperar da derrota na estreia da Ligue 1. A expectativa é de que Rabiot e Rowe não sejam integrados ao elenco para o duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Francês.

Técnico do Olympique Marseille cobra o elenco

Técnico do Olympique Marseille, De Zerbi cobrou o elenco após a derrota nos acréscimos para o Rennes, na sexta-feira (15). O treinador poupou Rabiot, mas revelou que os jogadores precisam ter mais equilíbrio durante os noventa minutos.

- Ele (Rabiot) jogou como sempre comigo, na mesma função. Deu tudo de si, mesmo que não tenha sido a sua melhor atuação. É preciso entender que o que importa no futebol é a partida, não o que você fez no dia anterior ou anteontem. E, para estar em Marseille, nem todo mundo ainda entendeu que é preciso uma qualidade: equilíbrio, essa consistência na motivação, no sacrifício, no trabalho, na humildade. Se há muitos altos e baixos, você não pertence ao Olympique Marseille. É preciso equilíbrio.

O comandante acredita ter faltado ambição por parte dos jogadores do Olympique Marseille para buscar a vitória com um jogador a mais em campo. Neste momento, a equipe ocupa a 17ª colocação da Ligue 1.

