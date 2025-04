Estátua de Mbappé em museu passa a ser exibida ao público em Londres

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e da seleção francesa, foi homenageado com uma estátua de cera ultrarrealista no museu Madame Tussauds de Londres. A obra foi divulgada no dia 27 de março, mas agora pode ser vista pelo público a partir desta sexta-feira (4).

A estátua retrata Mbappé sorrindo, com os braços cruzados, gesto típico de sua comemoração de gol, vestindo a camisa da seleção francesa e a braçadeira de capitão. O museu, inclusive, disse que "o próprio jogador forneceu o traje" para a exposição.

A estátua foi levada a Madri na semana passada para que o próprio Mbappé a visse e aprovasse antes de sua entrada no Madame Tussauds. Jo Kinsey, diretora do estúdio do museu de Londres, que supervisiona e dirige a criação das figuras de cera do Madame Tussauds, expressou sua satisfação com a reação do ex-atleta do PSG.

- Foi fantástico. Ele disse que estava honrado, mas somos nós que estamos realmente honrados. Sim, ele realmente gostou da estátua - disse Jo Kinsey, à "AFP".

Esta não foi a primeira estátua em homenagem ao jogador da seleção francesa. Ele já havia sido homenageado com uma arte de cera em um museu de Berlim, na Alemanha, no ano passado.

Não foi só Mbappé que se surpreendeu com a aparencia da estátua. Internautas também repercutiram a semelhança entre o jogador e a nova peça artística do Madame Tussauds de Londres. Veja abaixo alguns comentários sobre a nova homenagem:

Temporada de Mbappé

Em campo, Mbappé vive o auge da carreira ao defender o Real Madrid. Ele se transferiu para o clube espanhol em julho do ano passado. Na atual temporada, ele soma 45 jogos, com 32 gols marcados e 4 assistências concedidas.

Com o francês em campo, a equipe do treinador Carlo Ancelotti está atualmente na segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 63 pontos, três a menos que o líder Barcelona. Apesar de estarem próximos na tabela, o time catalão apresenta um maior número de vitórias e saldo de gols.

