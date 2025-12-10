Sergio Ramos entra na mira de gigante da Premier League; veja
Zagueiro está sem clube após deixar o Monterrey
Livre no mercado, Sergio Ramos pode estar de volta ao futebol europeu em breve. O zagueiro espanhol oficializou sua saída do Monterrey, do México, ao fim deste ano e a rádio "Cadena SER" informou que o Manchester United está interessado em garantir a chegada do espanhol de 39 anos já na janela de inverno da Europa.
O principal motivo para Sergio Ramos ter decidido deixar o Monterrey e buscar um retorno à Europa é o desejo de jogar a próxima Copa do Mundo pela Espanha. Assim, o fato de estar livre no mercado se torna um atrativo para alguns clubes, como pode ser o caso do Manchester United, que atualmente conta com Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Lisandro Martínez e os jovens Ayden Heaven e Tyler Fredricson, como opções no setor.
Caso a negociação avance, esta seria a primeira passagem de Sergio Ramos pela Premier League, já que atuou apenas em La Liga, por Sevilla e Real Madrid, e na Ligue 1, pelo PSG. Um retorno ao Santiago Bernabéu esteve entre os rumores, mas nada com caráter concreto.
Não é a primeira vez que o United busca por Sergio Ramos
O interesse do Manchester United em Sergio Ramos não é inédito, já que no início da temporada 2014/15 os Red Devils negociaram diretamente com o zagueiro espanhol. Naquela oportunidade, Ramos se aproximou de uma saída por divergências com relação à sua renovação de contrato com os Merengues.
Apesar disso, o ídolo do Real Madrid permaneceu e conquistou outras três Champions Leagues pelo clube antes de atuar pelo Sevilla, PSG e o próprio Monterrey.
