Europeus reagem à atuação de André, ex-Fluminense: 'O próximo'

A noite desta terça-feira (3) foi especial para o brasileiro André, ex-jogador do Fluminense. O volante marcou nos acréscimos o gol da vitória do Wolverhampton Wanderers por 2 a 1 sobre o Liverpool, no Molineux, pela Premier League, e teve atuação que repercutiu fortemente entre torcedores europeus nas redes sociais.

Nas redes sociais, a atuação do brasileiro virou assunto entre ingleses e demais europeus que acompanharam o duelo.

Ingleses se impressionam com atuação de André

Tradução: Nossa, acabei de assistir ao jogo e o meio-campo do Wolves estava em outro nível, André e J. Gomes brilhantes do início ao fim. Também estou muito feliz pelo Krejci, ele foi imenso na defesa e ganhou o prêmio de melhor em campo. Amanhã teremos comparações com o Krejci e o André (que recentemente foi especulado na Juve).

Tradução: Porque você só fez simular faltas o jogo inteiro e o juiz não marcou nenhuma, e o André fez um desarme de classe mundial. Seja homem.

Tradução: As atuações de André e João realmente dominaram os meio-campistas do Liverpool hoje.

Acho que o Liverpool precisa assinar um deles.

Tradução: Esse é o próximo garoto-prodígio do Liverpool

Além de garantir o segundo triunfo consecutivo dos Wolves na competição, o gol teve peso simbólico. Foi o primeiro de André com a camisa do clube inglês — e justamente contra a equipe que, em 2023, o tratava como prioridade no mercado. Na época, o Fluminense segurou a negociação devido à disputa da Libertadores, mantendo o volante até o fim da campanha continental.

A transferência para o Wolverhampton só se concretizou em 2024. Nesta temporada, porém, o destino reservou um roteiro especial: André decidiu o confronto diante do Liverpool nos acréscimos, assumindo o protagonismo da partida e frustrando os torcedores dos Reds.

Cria do Fluminense, André brilhou no Brasil e chegou na Europa

Revelado em Xerém, André estreou no time principal do Fluminense em 2020. Inicialmente utilizado de forma pontual, ganhou espaço a partir de 2021 e, sob o comando de Fernando Diniz, tornou-se peça-chave no modelo de jogo posicional e associativo que caracterizou o Fluminense nos anos seguintes.

O auge veio nas temporadas 2022 e 2023. André foi titular absoluto nas campanhas que renderam duas conquistas do Campeonato Carioca (2022 e 2023) e a primeira conquista da Copa Libertadores da América do Fluminense.

Na Libertadores de 2023, foi um dos jogadores mais regulares da equipe, mantendo alto nível de desempenho inclusive em jogos decisivos. Sua maturidade competitiva chamou atenção do mercado europeu — entre eles, o Liverpool, que tentou contratá-lo naquele ano. A diretoria tricolor optou por mantê-lo até o fim da campanha continental.