imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Barcelona dispara: 'O VAR foi inventado para que o Real Madrid não roubasse mais'

Arturo Vidal teve duelos contra o Real Madrid pelo Bayern e Barcelona

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
10:00
Equipe do Real Madrid durante aquecimento (Foto: Thomas COEX / AFP)
imagem cameraEquipe do Real Madrid durante aquecimento (Foto: Thomas COEX / AFP)
O volante chileno Arturo Vidal voltou a gerar polêmica ao comentar sobre o seu retrospecto contra o Real Madrid. Durante participação no podcast Enfocados, o jogador abordou diversos temas e foi questionado sobre os duelos que travou contra a equipe blanca, especialmente durante as passagens em que defendeu o Bayern de Munique e o Barcelona. Ao relembrar as partidas, Vidal fez acusações diretas contra o clube da capital espanhola.

De forma contundente, o chileno afirmou que se sentiu prejudicado pela arbitragem nos confrontos eliminatórios contra o time espanhol.

— Sim, me senti roubado pelo Madrid. Em dois jogos com o Bayern de Munique na Champions, nas quartas e nas semifinais, quando nos eliminaram — declarou o volante no programa. Na sequência, Vidal relacionou diretamente a implementação da tecnologia de vídeo no futebol ao clube merengue, subindo o tom da provocação.

— Por isso inventaram o VAR, para que não roubassem mais — disparou o atleta.

Arturo Vidal - Barcelona
Vidal em ação no Barcelona (Foto: AFP)

Planos para a carreira de treinador

Além de relembrar os embates do futebol europeu, Arturo Vidal aproveitou o espaço na entrevista para projetar os próximos passos de sua vida profissional. O jogador confirmou a intenção de permanecer ligado ao esporte após se aposentar e revelou o desejo de atuar à beira do campo.

— Quero seguir e rapidamente assumir um time. Gostaria muito de ser treinador — confessou o chileno. O atleta destacou que a paixão pelo esporte vai além da prática profissional, ressaltando que é um ávido consumidor de futebol. Além disso, em seus planos futuros, Vidal almeja atuar no desenvolvimento de novos talentos em seu país natal.

— Gostaria de ajudar aqui no Chile os jovens, ensiná-los e ajudá-los a fazer a carreira que eu fiz — concluiu.

Vidal - Colo-Colo
Atualmente, Vidal atua no Colo-Colo, do Chile (Divulgação/Colo-Colo)

