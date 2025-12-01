menu hamburguer
Filho de Thiago Silva assina primeiro contrato profissional com gigante europeu

Isago Silva tem se destacado e já participou do elenco titular

Dia 01/12/2025
16:07
Isago Silva, filho de Thiago Silva, anunciado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Instagram)
Isago Silva, lateral-esquerdo de 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Chelsea e confirmou a evolução que vem apresentando nas categorias de base do clube inglês. O jovem, filho de Thiago Silva — hoje no Fluminense e ex-capitão dos Blues entre 2020 e 2024 —, permaneceu em Londres mesmo após o retorno do pai ao Brasil, apostando na continuidade do próprio desenvolvimento.

A assinatura do vínculo profissional consolida o caminho ascendente de Isago, que chegou ao Chelsea ainda no sub-13. Em fevereiro, ele estreou pelo sub-18 em vitória por 3 a 1 sobre o Leicester, e, quatro meses atrás, já havia dado um passo importante ao assinar o "scholarship", documento que permite ao jogador treinar em período integral e integrar oficialmente as equipes de base mais avançadas.

Isago Silva se destacando na Inglaterra

As boas atuações ao longo da temporada reforçaram a confiança do clube. Em outubro, Isago foi convocado para a seleção sub-15 da Inglaterra, um indicativo do reconhecimento local de seu talento. No mesmo mês, apareceu na lista de inscritos do Chelsea para o duelo contra o Ajax na Champions League, movimento que evidenciou a projeção interna do jovem lateral.

O Chelsea descreve o brasileiro como "inteligente taticamente e versátil", destacando sua capacidade de atuar principalmente pela esquerda da defesa. A nova etapa, agora sob contrato profissional, reforça que o clube enxerga potencial real no crescimento do atleta.

Isago Silva assinou seu primeiro contrato com o Chelsea. (Foto: Reprodução/Chelsea)
Mesmo sem a presença diária do pai — que voltou ao Rio de Janeiro para defender o Fluminense —, Isago decidiu permanecer em Londres. A escolha, vista como madura pela comissão técnica, foi motivada pelo ambiente de desenvolvimento oferecido pelo Chelsea e pela sequência natural da formação que o acompanha desde os 13 anos.

