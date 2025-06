Atitude de Matheus Cunha chama atenção de Caio Ribeiro em Brasil x Paraguai

O Brasil saiu na frente no placar contra o Paraguai, nesta terça-feira (10), em partida válida pelas Eliminatórias. O gol foi de Vini Jr, mas o que chamou a atenção de Caio Ribeiro foi a atitude de Matheus Cunha, que deu a assistência para o camisa 10. O ex-jogador analisou o lance do 1 a 0.

- O gol é do Vini, de centroavante, ocupando o espaço que o Matheus, pela movimentação, proporciona. A atitude é o que mais me chama a atenção no primeiro tempo, porque na hora que o Raphinha acelera, juntam três em cima dele. E aí alguém vai ficar sozinho, vai ter espaço pra quem tá do lado. E a atitude, a iniciativa, o foco do Matheus Cunha pra aproveitar essa brecha é que faz ele roubar a bola, se projetar e servir o companheiro melhor posicionado. Um resultado que o Brasil merecia. Vinha jogando bem, e o 1 a 0 reflete exatamente o que é o primeiro tempo até aqui - analisou Caio.

Escalação do Brasil

O técnico Carlo Ancelotti promoveu mudanças na escalação do Brasil para o confronto contra o Paraguai, marcado para a noite desta terça-feira (10). Precisando da vitória para se aproximar da classificação para a Copa do Mundo, o treinador italiano alterou dois setores do time que ficou no empate sem gols contra o Equador na rodada anterior.

Raphinha, que cumpriu suspensão em Guayaquil, retorna à equipe. Diferentemente do que se especulava — que ele substituiria Estêvão — Ancelotti optou por escalar o jogador do Barcelona no meio-campo, no lugar de Gerson, do Flamengo.

No setor ofensivo, Estêvão saiu para a entrada de Gabriel Martinelli, do Arsenal. Outra mudança foi a saída de Richarlison para a entrada de Matheus Cunha. Embora Richarlison tenha maior presença de área e explore melhor a profundidade da defesa adversária, Ancelotti escolheu um atacante com mais capacidade de retenção de bola, visando dar maior controle ao time durante a partida.

Com isso, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti vai a campo com a seguinte formação: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Jr.