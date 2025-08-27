Não é do Barcelona: Busquets crava favorito à Bola de Ouro
Meio-campista espanhol de 37 anos é ídolo do clube catalão
Apesar de manter-se distante dos holofotes, Sergio Busquets marcou época no futebol mundial durante a década de 2010, destacando-se pela dominância singular no meio-campo, sustentada por gestos técnicos simples e um raciocínio ímpar. Ídolo do Barcelona, atualmente defende o Inter Miami, onde atua ao lado de eternos companheiros como Lionel Messi, Luis Suárez e Jordi Alba. Questionado sobre a Bola de Ouro, o volante ofereceu sua análise com a autoridade de quem já esteve entre os melhores do mundo.
Em entrevista coletiva realizada na terça-feira (26), véspera da semifinal da Leagues Cup contra o Orlando City, Busquets afirmou que Ousmane Dembélé, atacante do PSG, merece o prêmio de melhor jogador do mundo na última temporada. Com isso, o francês superaria dois nomes ofensivos do Barcelona que também são cotados para a honraria: Raphinha e Lamine Yamal.
— Espero que Ousmane Dembélé ganhe a Bola de Ouro. Ele foi muito melhor do que os outros este ano e mais consistente. Também há jogadores do Barça que merecem, mas não sei o que os que votam vão decidir. Que vença o melhor — disse o ex-jogador do Barcelona.
Busquets e Dembélé foram companheiros de equipe na Catalunha entre 2017 e 2023, deixando o clube no mesmo ano. Enquanto o espanhol seguiu para o Inter Miami, nos Estados Unidos, para encerrar a carreira, o francês retornou ao seu país de origem e viveu uma temporada mágica com a camisa do PSG em 2024/25. Foi o artilheiro e o principal nome do time em um ciclo vitorioso, marcado pelas conquistas da Ligue 1, da Copa da França e, principalmente, do inédito título da Champions League para a entidade parisiense.
Inter Miami, equipe de Busquets e outros nomes consagrados do Barça, enfrenta o Orlando City nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Leagues Cup 2025. Criado em 2019, o torneio continental reúne clubes da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, e da Liga MX, do México. A partida será disputada no Chase Stadium, na Flórida, em jogo único.
