Técnico do Real Madrid avalia comportamento de Vini Jr: 'Emocional'

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso avaliou o comportamento de Vini Jr às vésperas da final da Supercopa da Espanha. Em coletiva, o treinador explicou que acredita no retorno da melhor versão do brasileiro e que o camisa sete será importante na decisão contra o Barcelona.

- Cada jogador é diferente. Cada momento tem que ter essa inteligência. Vini é emocional. Tem que saber estar próximo dele. Os companheiros e a comissão técnica o fazem se sentir bem. É questão de momentos. Voltará ao grande nível e será decisivo. Precisaremos dele sim ou sim amanhã.

Na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha, Vini Jr ficou marcado por um bate-boca com Diego Simeone. O jogador precisou ser contido por companheiros que estavam no banco de reservas após responder provocações do técnico adversário.

Apesar do bom início de temporada, Vini Jr vive um jejum de três meses sem marcar um gol pelo Real Madrid. Em meio ao imbróglio contratual, o brasileiro começa a ter seu status no clube questionado e chegou a ser vaiado por parte da torcida merengue na vitória de seu time por 2 a 0 sobre o Sevilla, em dezembro.

Vini Jr na temporada com o Real Madrid

Em 26 partidas disputadas com o Real Madrid na temporada, Vini Jr soma apenas cinco gols e oito assistências. Faltando poucos meses para a disputa da Copa do Mundo, o brasileiro tem um de seus piores inícios desde que chegou ao clube espanhol.

Além disso, Vini Jr tem o futuro incerto no Real Madrid, uma vez que seu contrato se encerra em junho de 2027. Caso não renove, o atleta pode ser negociado na próxima janela de transferências para que o clube merengue evite perdê-lo de graça no próximo ano.

