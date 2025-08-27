Real Madrid quebra próprio recorde em La Liga; entenda
Equipe comandada por Xabi Alonso teve início positivo, com 100% de aproveitamento
- Matéria
- Mais Notícias
Sob a batuta do técnico Xabi Alonso, o Real Madrid teve bom início na edição 2025/26 de La Liga. A equipe, mesmo diante de desconfianças pelo desempenho da última temporada, bateu Osasuna e Real Oviedo nos dois compromissos iniciais da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal internacional detona Vini Jr: ‘Arrogante e desrespeitoso’
Futebol Internacional26/08/2025
- Futebol Internacional
Com Mourinho, veja o que está em jogo nos playoffs da Champions League
Futebol Internacional27/08/2025
- Futebol Feminino
Entenda o formato das eliminatórias da Champions League Feminina
Futebol Feminino27/08/2025
➡️ Vini Jr e Mbappé são alvos de ataques racistas em partida do Real Madrid; veja vídeo
O triunfo na estreia, inclusive, representou um recorde para o clube. São 17 temporadas consecutivas sem perder na abertura do Campeonato Espanhol, quebrando a própria marca de 16 jogos de invencibilidade nas primeiras rodadas entre 1961 e 1976.
A última derrota do Real aconteceu em 2008/09. Na ocasião, o time visitou o Deportivo La Coruña no Municipal de Riazor e foi derrotado por 2 a 1. Mista abriu o placar para os donos da casa, Van Nistelrooy deixou tudo igual, e Alberto Lopo deu números finais ao confronto. Desde então, os Merengues seguem intocáveis em inícios de jornada.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚪ As estreias do Real Madrid em La Liga
2009/10 - Real Madrid 3x2 Deportivo La Coruña
2010/11 - Mallorca 0x0 Real Madrid
2011/12 - Real Madrid 4x1 Athletic Bilbao
2012/13 - Real Madrid 1x1 Valencia
2013/14 - Real Madrid 2x1 Real Betis
2014/15 - Real Madrid 2x0 Córdoba
2015/16 - Sporting Gijón 0x0 Real Madrid
2016/17 - Real Sociedad 0x3 Real Madrid
2017/18 - Deportivo La Coruña 0x3 Real Madrid
2018/19 - Real Madrid 0x2 Real Betis
2019/20 - Celta de Vigo 1x3 Real Madrid
2020/21 - Real Madrid 2x0 Getafe
2021/22 - Alavés 1x4 Real Madrid
2022/23 - Almería 1x2 Real Madrid
2023/24 - Athletic Bilbao 0x2 Real Madrid
2024/25 - Mallorca 1x1 Real Madrid
2025/26 - Real Madrid 1x0 Osasuna
Além das duas marcas do Real, quem fecha o top-3 é o Atlético de Madrid, com 15 sequências invictas entre 2010 e 2024. Neste ano, porém, a marca derreteu, já que os comandados de Diego Simeone perderam na estreia diante do Espanyol, em virada por 2 a 1 na Catalunha.
Para continuar invicto em La Liga 2025/26, os Merengues de Xabi terão novo desafio no sábado (30). A equipe recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, às 16h30 (de Brasília), visando à manutenção dos 100% de aproveitamento, o qual dividem com Villarreal, Barcelona, Getafe e Athletic Bilbao.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias