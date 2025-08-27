Ex-PSG e Milan anuncia aposentadoria aos 34 anos

Alessandro Florenzi, jogador com passagens por PSG, Milan e Roma, escolheu se retirar do futebol aos 34 anos. O lateral-direito anunciou, nesta quarta-feira (27), sua aposentadoria por meio de um vídeo nas redes sociais.

Florenzi sofreu uma ruptura parcial do ligamento do joelho no começo da última temporada e pouco participou da jornada com a camisa dos Rossoneri. Ao todo, foram apenas quatro minutos em campo, recebidos no confronto com o Monza, pelo Campeonato Italiano. A briga contra o excesso de lesões que o acompanhou na carreira pesou para a decisão.

- Obrigado por tudo, meu amigo futebol. Quero agradecer a cada parceiro, treinador, membro da equipa e treinador, todos excluídos: dia após dia o vosso apoio e profissionalismo me permitiram crescer como homem e como jogador de futebol. Agradeço a todos que me acompanharam nesta longa jornada, especialmente a todas as pessoas silenciosas que trabalham nos bastidores: cada um de vocês deixou uma marca em mim. Sem vocês eu não seria a pessoa que sou hoje. Obrigado mais uma vez, meu amigo futebol. Hoje iremos dizer adeus, mas você sempre fará parte de mim - escreveu o jogador.

👀 Veja abaixo o texto completo:

⚽ Roma, Valencia, Milan e PSG: a carreira de Alessandro Florenzi

Alessandro foi revelado pelas categorias de base da Roma, e pouco depois de subir aos profissionais e ser emprestado ao Crotone, passou a ser titular por seguidas temporadas. As seguidas contusões, porém, dificultaram que seu rendimento continuasse o mesmo, e em 2020, passou a ser negociado com clubes de maneira temporária.

A primeira experiência por empréstimo aconteceu junto ao Valencia, pelo qual disputou apenas 14 partidas. Em 2020/21, chegou ao PSG, e contribuiu para os títulos de Supercopa e Copa da França. No Milan, a história foi diferente: campeão do Scudetto, fez 30 aparições e foi contratado em definitivo. Mas as lesões continuaram a assombrá-lo, e nos três anos seguintes, foram apenas 47 jogos, com um gol e sete assistências.

Florenzi em ação pelo Milan (Foto: Divulgação/Twitter Milan)

Florenzi também teve a oportunidade de vestir a camisa da Itália. Sua estreia aconteceu em novembro de 2012, em amistoso diante da França. Ao todo, foram 49 jogos com a Azzurra, com cinco contribuições diretas para gol; a última partida foi em junho de 2022, pela Nations League.

