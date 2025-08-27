Astro do Inter Miami indica estar perto de aposentadoria
O volante Sergio Busquets, do Inter Miami, deixou o futuro em aberto com o clube, no qual tem contrato até o fim da temporada, e indicou que está cada vez mais próximo da aposentadoria. Em entrevista coletiva na terça-feira (26), véspera da semifinal da Copa das Ligas contra o Orlando City, a lenda do Barcelona também descartou uma possibilidade de retornar à Europa.
— Não há nada oficial, nem sobre renovação, nem sobre uma possível aposentadoria. Estou muito mais perto de encerrar minha carreira do que de continuá-la — disse Busquets.
Sergio Busquets foi contratado pelo Inter Miami na janela do meio de 2023. Naquela ocasião, aos 34 anos, o espanhol tinha o mercado árabe como principal destino, mas clubes sauditas desistiram da contratação pela preferência do meio-campista em jogar a MLS e com Messi.
— Voltar à Europa? Esse capítulo terminou quando assinei com o Inter Miami. Não voltarei para a Espanha nem para outro lugar. Estou em uma idade em que aceito isso — seguiu.
Possível ausência de Messi
O Inter Miami ainda conta com Busquets, mas pode ter o desfalque de Messi no jogo da semifinal da Leagues Cup. O camisa 10 segue como uma incógnita depois de ter sofrido um problema muscular. O craque argentino perdeu as quartas de final contra o Tigres na semana passada, e sequer compareceu à visita ao DC United, pela MLS, no último fim de semana.
Vale lembrar que Lionel Messi ficou fora de ação por duas semanas devido a uma lesão muscular e depois sofreu um desconforto físico na vitória contra o LA Galaxy, partida na qual se destacou ao marcar um golaço de fora da área e dar uma assistência de calcanhar para Luisito Suárez.
Após isso, o argentino ficou mais de uma semana fora dos treinos do Inter Miami, mas pode retornar contra o Orlando City, nesta quarta-feira (27), no Chase Stadium. Uma postagem de Las Garzas trouxe pistas sobre a volta de Messi.
