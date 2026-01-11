Histórico! Bayern vence o Wolfsburg por 8 a 1 na maior goleada da Bundesliga 2025/26
Michael Olise termina com dois gols e duas assistências; Harry Kane faz golaço
Você não leu errado. O Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 8 a 1 neste domingo (11), na Allianz Arena, em partida válida pela 16ª rodada da Bundesliga. Embora o resultado seja surpreendente diante de uma equipe tradicional do futebol alemão, ele apenas confirma o abismo esportivo que separa os bávaros, comandados por Vincent Kompany, do restante do país nesta temporada.
Com o resultado, os Die Roten lideram o campeonato com 44 pontos após 16 rodadas, obtidos em 14 vitórias e dois empates, invictos até o momento. A equipe bávara soma 63 gols marcados e 12 sofridos — o melhor ataque e a melhor defesa da liga — com impressionante saldo de 51 gols. O time treinado pelo jovem Daniel Bauer segue em dificuldades nesta temporada, na 14ª colocação com 15 pontos, provenientes de quatro vitórias, três empates e nove derrotas, além de 24 gols feitos e 36 contra.
Como foi a partida? ⚽
O Munique abriu o placar aos quatro minutos, com um gol contra de Kilian Fischer, após cruzamento de Luis Díaz. Na tentativa de interceptar Michael Olise, o defensor do Wolfsburg acabou empurrando a bola para o próprio gol. 1 a 0.
Os Lobos empataram com Dzenan Pejcinovic, aos 13', que recebeu passe em infiltração de Lovro Majer. O atacante alemão ficou cara a cara com o goleiro Manuel Neuer e finalizou com frieza no canto esquerdo, sem chances de defesa. 1 a 1.
Ainda no primeiro tempo, aos 30', Konrad Laimer entregou a bola para Olise no lado direito, que se livrou da marcação e cruzou na cabeça de Díaz na pequena área, que acertou a meta com facilidade. 2 a 1.
No início da segunda etapa, aos 5', Olise marcou em bela jogada pelo lado direito. O francês desviou da marcação próxima à linha lateral, avançou pelo meio do campo e finalizou de canhota de fora da área. 3 a 1.
Três minutos depois, o ponta-direita canhoto recebeu novo passe na pequena área, passou pela marcação com habilidade e tocou para Luis Díaz, que superou Moritz Jenz e completou para o fundo da rede. 4 a 1.
O quinto gol ocorreu em uma jogada marcada pela malandragem dos favoritos, que já goleavam naquele momento. Tom Bischof sofreu falta, e Leon Goretzka cobrou do campo defensivo quando ninguém esperava, mas a chance já havia sido autorizada pelo árbitro. O meio-campista deslocou um passe rasteiro que atravessou o campo, Kane avançou até a área e passou para Raphaël Guerreiro completar. 5 a 1.
O sexto gol, o mais bonito da goleada, saiu dos pés de Kane, que ainda não havia marcado. O Bayern recuperou a bola em saída errada do Wolfsburg no campo de ataque. Díaz avançou pelo lado esquerdo e passou para o camisa 9, que cortou para a perna direita e acertou o ângulo esquerdo do gol adversário. 6 a 1.
O colombiano aproveitou a oportunidade e deu sua segunda assistência consecutiva ao receber a bola na entrada da área, fora dela, e encaminhou para Olise. Sempre pelo lado esquerdo, ele concluiu com a perna direita, a ruim e aumentou a vantagem. 7 a 1.
Por fim, Goretzka finalizou cruzado e sme jeito aos 43', mas a bola encontrou o fundo da rede: 8 a 1. O resultado consolida a maior goleada da Bundesliga 2025/26, que supera a vitória por 6 a 0 na estreia do próprio Bayern contra o Leipzig, com direito a hat-trick de Kane.
