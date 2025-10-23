O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22), no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Diante de mais de 71 mil torcedores no Maracanã, Jorge Carrascal foi o principal destaque ao marcar o gol da vitória nos minutos finais. Apesar disso, outro personagem rubro-negro acabou ganhando destaque na capa do jornal espanhol "As".

Trata-se de Filipe Luís. É comum que veículos utilize o nome do treinador rubro-negro no título de suas matérias sobre o clube, em razão de sua trajetória no futebol europeu, especialmente nos anos em que defendeu o Atlético de Madrid como jogador. O mesmo costuma ocorrer, dependendo do contexto da partida, com jogadores como Saúl e Samuel Lino, que recentemente atuaram pelos colchoneros.

Nesta edição, Filipe foi novamente mencionado no título, em uma crônica assinada pelo jornalista Juan Lopseino, e seu nome aparece em destaque no corpo do texto ao lado de Jorginho, Pedro, Giorgian De Arrascaeta e da dupla ex-Atlético — Lino, que entrou no segundo tempo, e Saúl, que permaneceu no banco de reservas. Carrascal, autor do gol da vitória, também figura entre os principais nomes citados.

Jornal "As" sobre a partida enrte Flamengo e Racing (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Filipe Luis está perto da final (título). O Flamengo venceu pela margem mínima, com um gol tardio de Carrascal. O Racing lutou e segurou o time carioca, mas não conseguiu evitar a derrota. (subtítulo).

— O Maracanã teve que esperar até o apito final para explodir de alegria. Quando o Racing começava a saborear um valioso empate, Carrascal marcou , uma grande recompensa para o Flamengo de Filipe Luis, que lutava para encontrar seu jogo e criar chances.

— Filipe Luís deixou Lino e Saúl no banco , este último ainda não totalmente recuperado da lesão mais recente. A profundidade do elenco permite ao treinador utilizar múltiplas variantes, todas igualmente válidas. No entanto, desta vez, encontraram-se diante de enormes dificuldades contra a muralha montada por Gustavo Costas. Um sistema que não só fechava espaços, como também exercia uma pressão inteligente sobre jogadores-chave como Jorginho, anulando quase por completo a sua criatividade.

— No primeiro tempo, as chances foram compartilhadas. A Academia obrigou Rossi a jogadas isoladas ou jogadas ensaiadas, e Cambeses também atuou bem para repelir as tentativas de Pedro. Arrascaeta também fez jogadas perigosas, mas faltou precisão.

— Carrascal foi o mais rápido a aproveitar a bola perdida e converter, em meio a vários zagueiros que tentaram, sem sucesso, afastar a bola em cima da linha. Um gol que vale ouro antes do jogo de volta em Avellaneda.

Como foi a partida? ⚽

O Flamengo dominou o jogo e criou as melhores chances na vitória por 1 a 0 sobre o Racing. No primeiro tempo, Carrascal exigiu boa defesa de Facundo Cambeses após triangulação com Alex Sandro e Arrascaeta, enquanto Pedro quase marcou nos acréscimos.

O Racing respondeu apenas com um chute perigoso de Santiago Solari, defendido por Agustín Rossi. Na etapa final, o Rubro-Negro manteve o controle e intensificou a pressão, mas encontrou resistência no goleiro argentino. Após gol anulado de Lino por impedimento, Carrascal decidiu aos 40 minutos, aproveitando rebote de chute de Bruno Henrique e garantindo o triunfo no Maracanã.

